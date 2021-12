Noua bancnotă de 20 de lei conține (și ea) o mică eroare. Lingvist: „Nu e un dezastru, poate va fi corectată în timp”. Reacția BNR

Lansarea pe 1 decembrie a noii bancnote de 20 de lei a stârnit curiozitatea și interesul unora dintre români, nu doar pentru că este prima bancnotă de circulație de masă care conține portretul unei femei – Ecaterina Teodoroiu, eroina din Primul Război Mondial, de pe frontul de la Mărășești, ci și pentru designul acesteia.

După cum a remarcat pe Facebook un designer, Alin Tămășan, pe noua bancnotă, litera Ă are o diacritică diferită de cea pe care o folosim în mod obișnuit acolo unde este scris BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI. Mai precis, „căciulița” lui Ă are formă ascuțită, asemănătoare unui vârf de săgeată sau literei v și nu obișnuitul semn rotund: ˘

Este o eroare, spune, pentru Libertatea, jurnalista Ana Iorga, realizatoarea emisiunii „Pe cuvânt” (despre cum să vorbim corect în limba română, n.red.) de la Antena 3 și cercetătoare la Institutul de Lingvistică al Academiei Române „Iorgu Iordan – Al. Rosetti”. Și e o eroare prezentă pe toate bancnotele aflate în circulație, cele de 1 leu, 10 lei, 100 de lei, 200 de lei, 500 de lei.

Ana Iorga a lucrat de-a lungul timpului la TVR, Digi 24 și Antena 3 și are un doctorat în Lingvistică

„Semnul diacritic corect pentru litera ă/Ă este breve, un semn diacritic în formă de căciulă. Este un semn care se mai folosește și în codul pronunției, pentru a indica rostirea scurtă a unei vocale. Or, pe bancnota de 20 de lei, pe Ă din BANCA NAȚIONALĂ, observăm că e folosit, de fapt, caron, adică un circumflex întors, de forma literei v. E greșit, dar nu e un dezastru. Și dacă mă uit bine, acel v parcă nu-i atât de ascuțit. :) Trebuie să luăm în calcul faptul că aceste semne pot arăta ușor diferit în funcție de fontul ales și de stilizarea literelor. Times New Roman, de pildă, e un font fără surprize, care afișează corect semnele diacritice, pe când alte fonturi nici nu au disponibile literele cu diacritice de care avem nevoie.

Trebuie totuși să respectăm norma academică, iar precizări referitoare la aspectul literelor limbii române sunt la îndemâna noastră, în mai multe lucrări actuale: în DOOM, de exemplu, Dicționarul ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române (noua ediție va ieși curând de sub tipar), sau într-o altă lucrare foarte recentă, „O gramatică a limbii române altfel” (2021). Ana Iorga

Dacă tot luăm banii la bani mărunți, e interesant că pe bancnota de 20 de lei avem și semnul diacritic greșit pe Ă din BANCA NAȚIONALĂ, dar avem și semnul corect, rotunjit, pe Ă din DOUĂZECI. De fapt, pe toate bancnotele noastre, din câte văd, Ă din BANCA NAȚIONALĂ e scris greșit cu semnul caron, de forma unui v mic. În plus, pe bancnota de 100 de lei, și la UNA SUTĂ, semnul diacritic pentru Ă e mai curând un v mic decât o căciulă rotunjită. Evident, dacă suntem foarte scrupuloși, observăm aceste detalii. Și e bine să fim așa, pentru că sunt înscrisuri oficiale, care ne trec pe sub ochi zilnic și trebuie să fie corecte, în acord cu normele academice actuale”, susține Ana Iorga.

Ce erori se fac când scriem ș și ț

Cercetătoarea amintește și de erorile care apar în scriere (în general, nu în cazul bancnotelor emise de BNR, n.red.) atunci când vine vorba și de alte litere cu diacritice, mai precis ș și ț.

„Nu e prima dată când se discută public astfel de detalii. În limba română sunt cinci litere cu semne diacritice: ă, â, î, ș, ț. Și dezbateri cu privire la scrierea lor au fost mereu, pentru că adesea, în tehnoredactare, forma lor nu e respectată în sens strict. Unii pun tildă, adică ~, în loc de căciulă pe ă, în funcție de ce găsesc la îndemână pe tastatură.

O discuție importantă a fost în spațiul public și cu privire la scrierea literelor ș și ț. Semnul diacritic corect pentru ele este o virguliță plasată sub s și t. În realitate, când scriem pe telefoanele mobile sau la computer, cu diverse fonturi, în loc de acea virguliță apare de multe ori o liniuță oblică sau o sedilă, variante care sunt incorecte. Dacă scriu ț cu Times New Roman, apare virgulița corectă sub t, dar dacă scriu aceeași literă cu Verdana, de pildă, apare o liniuță oblică în loc de virguliță sub t. Cei mai mulți nici nu remarcă diferența sau nu acordă importanță acestui detaliu. Și e de înțeles. Astăzi am ajuns să ne bucurăm atunci când găsim un text scris îngrijit cu diacritice, deja e o mare izbândă că se scrie cu diacritice, nu prea mai stăm să luăm la bani mărunți forma semnelor”, mai spune Ana Iorga.

Fiind vorba despre un text oficial, pe o bancnotă, sigur că ar fi grozav să fie scris corect, cu semnele diacritice specifice românei. Eu spun că e un detaliu care poate fi corectat în timp, iar Banca Națională îl poate avea în vedere, astfel încât pe următoarele bancnote să apară semnul corect. Se poate alege alt font, de exemplu. Ana Iorga

BNR: E fontul vechi, păstrat de la bancnotele de dinainte de 2000

Contactați de Libertatea, reprezentanții BNR spun că scrierea de pe noua bancnotă e o moștenire.

„E același font care a fost folosit și înainte de 2000, nu am schimbat nimic, doar au fost tăiate niște zerouri atunci”, a fost reacția reprezentanților Băncii Naționale.

Cum arată noua bancnotă

Potrivit descrierii de pe site-ul Băncii Naționale a României, bancnota de 20 de lei este imprimată pe suport de polimer (plastic) și are dimensiunile de 136 x 77 mm și culoare predominant verde oliv.

Pe fața bancnotei apar portretul Ecaterinei Teodoroiu, anii între care a trăit (1894-1917), un element floral reprezentând un buchet de brândușe. În plan secund, în zona centrală apare o insignă a Asociației Cercetașii României. Tot pe fața ei mai sunt imprimate: valoarea nominală, în cifre și litere, pe orizontală „20 LEI DOUĂZECIˮ, semnăturile guvernatorului și casierului central, stema României, denumirea băncii centrale emitente „BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEIˮ, o stilizare a însemnului de armă al infanteriei, un medalion cu sigla BNR și în dreapta, pe verticală, valoarea nominală în litere „DOUĂZECI LEIˮ, data punerii în circulație „1 decembrie 2021ˮ, valoarea nominală în cifre „20ˮ.

Pe reversul/spatele bancnotei apar o reprezentare a Victoriei înaripate de pe Medalia Victoriei, o imagine a Mausoleului de la Mărășești, iar în spatele mausoleului, o floare de crin. Pe lângă valoarea nominală, în cifre și litere, denumirea băncii centrale emitente „BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEIˮ, sigla BNR apare și textul „FALSIFICAREA ACESTOR BILETE SE PEDEPSEŞTE CONFORM LEGILORˮ, seria și numărul tipărite.

