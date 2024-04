Oana Radu și-a realizat visul de a deveni proprietara unei case, achiziționând-o cu banii jos. Cu toate acestea, bucuria sa a fost umbrită de comentariile răutăcioase primite în mediul online, în care unii urmăritori au acuzat-o și au atacat-o sugerând că ar fi apelat la un credit uriaș pentru a-și permite această achiziție.

„Casă nouă pe 30 de ani”, a fost comentariul răutăcios trimis de un internaut, potrivit kanald.ro.

Oana Radu nu a ezitat să lămurească situația, dorind să ofere claritate asupra modului în care și-a procurat noua locuință. Într-o postare pe rețelele de socializare, vedeta a subliniat că banii munciți au fost sursa achiziției și că nu a apelat la împrumuturi bancare pentru acest scop. Cu toate acestea, a menționat că nu consideră o rușine să ai credite la bancă, subliniind că fiecare persoană își gestionează finanțele în funcție de propriile posibilități și alegeri.

„Nu e nicio rușine, oameni buni, să ai datorii, să ai credite, am avut mereu și o să am toată viața”

„Deși îmi pare extrem de rău pentru toți cei care fac credite ca să își poată lua o locuință, tot felul de împrumuturi, până la urmă nu este nicio rușine să ai datorii, vreau să-ți spun, ca să nu mori curios, că nici pentru apartament, nici pentru casă, nu am făcut credit, asta pentru că Dumnezeu m-a ajutat și am fost înzestrată cu un talent pe care eu îl fructific de când aveam 4 ani.

Eu muncesc cât tu probabil stai și bei bere la televizor. Și dacă faci asta, stai liniștit, nu e nicio rușine, mă bucur că măcar tu, față de oamenii aceștia care se descurcă greu, ai bani mulți și-ți cumperi tot.

Care e problema, Ciprian? E foarte bogat, se vede și din poză”, a fost mesajul transmis de Oana Radu pe contul ei de TikTok.

„Am ales să-mi cumpăr cea mai frumoasă casă pe care o puteam avea vreodată”

După patru ani de relație, Oana Radu și Cătălin Dobrescu s-au despărțit, divorțul fiind pronunțat în luna decembrie a anului trecut. Pe parcursul mariajului lor, cei doi și-au cumpărat împreună un apartament, pe care l-au amenajat cu mobilă de lux, dar și o mașină cu care ea mergea cu echipa la concerte.

După despărțire, ei au fost nevoiți să împartă bunurile comune, însă nu au căzut la un acord. El continuă să locuiască în apartamentul lor, iar artista s-a mutat. „Eu și fostul meu soț aveam împreună un apartament și o mașină de concerte. Am muncit pentru acel apartament. (…)

Am stabilit în urma divorțului că o să rămân eu în casă și să îi dau lui Cătălin o sumă de bani. (…) După ce mi-a zis că vrea banii în 6 luni, a hotărât să revină în București în apartament și a zis că nu pleacă de acolo până nu îi dau banii și că nu contează că locuiește acolo, pentru că el va dormi pe jos.

I-am explicat că nu putem locui împreună pentru că în fiecare zi ne certam și certurile erau foarte urâte. Am zis, ok, rămâi tu aici și eu o să plec, văd pe unde dorm. Și așa am făcut timp de două luni, dormeam pe unde apucam ca să evit discuțiile”, a povestit vedeta pe rețelele de socializare.

Astfel, vedeta a luat decizia de a-și achiziționa o casă. Oana Radu e acum posesoarea unei locuințe de vis, care încă se află în proces de amenajare și renovare. Artista are acum o casă cu etaj și curte. Și a publicat deja primele imagini cu locuința.

„Mi-am cumpărat casa visurilor mele. Am zis așa – dacă nu mă pot bucura de apartament, las legea să rezolve toate problemele, pentru că eu am încredere în justiția română. Și evident că în timpul ăsta eu nu pot să stau să îmi plâng de milă. Și am ales să-mi cumpăr cea mai frumoasă casă pe care o puteam avea vreodată”, a mai transmis ea, încântată că și-a cumpărat casă.

