„Națiune Survivor,

O nouă săptămână, același eu, cu recunoștința pe care v-o port în gând de fiecare dată, când mă pun la laptop și iau penița digitală pentru a vă transmite aceste mesaje. Iată cum deja am ajuns la cea de-a douăsprezecea filă a jurnalului meu dominican, iar odată cu ea înseamnă că am trecut și de primele trei luni ale show-ului nostru. Da, au fost deja 36 de seri în care ne-am fost aproape, în care show-ul a fost lider absolut de audiență și în care am trăit împreună cele mai puternice trăiri pe care le poate oferi acest sezon suprem. Sunt clipe în care, dimineața, când văd numerele de audiență, stau și mă gândesc la voi, la faptul că trăiți atât de puternic, fiecare show și că înțelegeți atât de bine cât de dificil este tot ceea ce trăiesc favoriții voștri aici”, a spus gazda show-ului de la PRO TV.

Daniel Pavel, detalii despre întoarcerea lui Andrei Ciobanu la „Survivor All Stars”

Daniel Pavel l-a salvat pe Andrei Ciobanu de la eliminare și a dat câteva detalii despre această situație neașteptată de la Survivor All Stars.

Andrei Ciobanu și Ana Pal au concurat în duelul eliminatoriu și fiecare a luptat din greu pentru a rămâne la Survivor All Stars. Bărbatul a pierdut în fața colegei sale, motiv pentru care trebuia să părăsească Republica Dominicană. Acum, concurentul continuă competiția, dar în echipa adversă.

„A mai trecut o săptămână în care întorsăturile de situație au ajuns la niște cote pe care nu le-aș fi putut preconiza niciodată. Am început cu două victorii albastre, de care știu că o parte a audienței s-a bucurat la maximum, în timp ce alta a suferit și a ținut pumnii strânși așteptând să audă două cuvinte «Câștigă Faimoșii». Și a venit și acel moment… joi seara, când recompensa a fost câștigată de tribul roșu. Însă ce seară au avut Faimoșii… după acea victorie. Au nominalizat, au trăit un Duel extrem de puternic, cu o victorie la limită a Anei Pal… și au plecat liniștiți spre tribul lor. Însă ce nu au aflat la acel moment al filmării era faptul că Andrei Ciobanu era departe de drumul spre casă. Exact așa cum v-am spus vouă, telespectatorilor, încă de la începutul Consiliului, eliminatul a mai primit o șansă. Și ce șansă când stai să te gândești că Andrei a început acest sezon în culoarea albastră. Se pare că uneori inima bate orice rațiune și soarta te duce acolo unde trebuie să fii. Abia aștept să vedeți și reacția celor care i-au fost pe rând adversari, aliați… și de pe acum iar adversari. Dar totul se va întâmpla în doar câteva zile.

Știu, abia așteptați să vedeți reacția roșie, pentru că pe cea albastră ați avut ocazia să o întrezăriți pentru câteva minute. Dar mai știu și că de două zile, voi, cei de acasă, stați și analizați ce a fost, de ce și cum va fi… pentru că așa am devenit o națiune, fiindu-ne aproape în gând.”

„Dumnezeu ajunge aproape de om, chiar și pe cele mai îndepărtate maluri”

În încheire, Daniel Pavel a povestit cum și-a petrecut ziua liberă. Prezentatorul a mers alături de Ana, viitoarea lui soție, într-un loc special, unde s-au încărcat cu multă energie.

„Mă opresc cu povestea despre competiție, prin a vă spune că am filmat și zilele acestea câteva lucruri incredibile pe care le vom trăi în curând și pe TV, în fața voastră. Până atunci, eu m-am încărcat cu o energie… din cale afară. De ce? Vă voi spune la momentul potrivit.

Energia mi-am luat-o și din faptul că în ziua mea liberă, am luat-o pe Ana de mână, așa cum ne vom purta și pe mai departe, în viață, și am mers spre un loc drag nouă. O locație despre care v-am scris anul trecut și pe care acum v-am arătat-o pe story, unde am mâncat, ne-am rugat și ne-am încărcat sufletește. Nu ne trebuie mult pentru asta, câteva ore ne sunt de ajuns. De ce? Pentru că Dumnezeu ajunge aproape de om, chiar și pe cele mai îndepărtate maluri.

Gata, mă opresc. Cu un zâmbet cald, vă trimit o îmbrățișare și vă spun să nu uitați că marți, miercuri și joi, de la 21:30, venim în casele voastre. Cu gânduri bune și provocări puternice… cu Survivor All Stars!”

