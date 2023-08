În privința finalului anului 2024, prognoza actualizată a ratei inflației este de 4,4%.

„Este scenariul de bază. Cel mult mai puteam să facem două-trei scenarii alternative. Scenariul de bază se face cu datele certe pe care le avem şi le introducem în model şi aşa a ieşit. În comunicatul nostru am precizat acest lucru, poate cu o terminologie uşor prea tehnică. Am văzut că s-a citit total eronat că am avertizat Guvernul sau că am atenţionat Guvernul. Nu e nicio atenţionare a Guvernului şi fac această precizare să nu facem ştiri din ştiri. Şi acolo am vorbit de incertitudini la adresa prognozei. Deci la adresa acestui scenariu de bază. Nu incertitudini că atenţionăm Guvernul că dacă majorează impozitele creşte inflaţia”, a afirmat Mugur Isărescu, potrivit Agerpres, la prezentarea Raportului trimestrial asupra inflaţiei, pe luna august.

El a adăugat că doar unele impozite majorate duc la creşterea inflaţiei, şi anume cele directe pe consum, accizele şi cu TVA.

Scenariul de bază a fost construit de BNR pe baza legislaţiei în vigoare la momentul realizării proiecţiei şi nu include impactul măsurilor de consolidare fiscală discutate recent de autorităţi.

Guvernatorul BNR a subliniat apoi că rata inflației va coborî oficial sub 10% zilele viitoare, când vor veni datele de la INS.

„Pe indicele armonizat e deja de o cifră, e 9 şi ceva. Iar mâine sau poimâine apare comunicatul Statisticii şi, după datele noastre preliminare, în România va fi o inflaţie de o cifră”, a mai spus Isărescu.

Rata anuală a inflației a ajuns în luna iunie la 10,3%, în scădere ușoară față de luna precedentă, când era 10,6%, arată cele mai recente date ale Institutului Național de Statistică, publicate în iulie.

