Vă avertizăm că urmează detalii care vă pot afecta emoțional

Echipele de salvare din orașul libian au solicitat mai mulți saci pentru cadavre – o solicitare sumbră, însă venită după noile estimări legate de numărul victimelor.

Între 18.000 și 20.000 de persoane și-ar fi pierdut viața în urma ruperii celor două baraje, care au măturat comunități întregi cu puterea unui tsunami, a spus primarul din Derna pentru postul de televiziune saudit Al Arabiya.

Cadavrele nerecuperate rămân sub dărâmături sau în mare, ceea ce crește riscul de răspândire a unor boli.

„Avem nevoie de echipe specializate în recuperarea cadavrelor”, a declarat primarul Abdulmenam al-Ghaithi.

Risc de răspândire a bolilor

„Mă tem că orașul va fi infectat de o epidemie din cauza numărului mare de cadavre aflate sub dărâmături și în apă. Avem nevoie de saci pentru cadavre”, a spus, la rândul său, Lutfi al-Misrati, directorul unei echipe de căutare, pentrru Al Jazeera.

Anterior, Hichem Abu Chkiouat, ministrul aviației civile din cadrul administrației care conduce estul Libiei, a declarat că „marea aruncă în mod constant zeci de cadavre”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Recomandări „Insula Iubirii” și a abuzului. Foste concurente de pe TV acuză că au fost hărțuite sexual de „ispite”, dar producătorii nu au făcut nimic. „Eram atinse cu orice ocazie”

„Cadavrele sunt peste tot, în interiorul caselor, pe străzi, în mare. Oriunde te duci, găsești bărbați, femei și copii morți. Familii întregi au fost pierdute”, a spus și Emad al-Falah, un lucrător umanitar din Benghazi, citat de Associated Press.

Nevoia de a îngropa trupurile neînsuflețite pentru a evita răspândirea bolilor este atât de mare, încât sute de cadavre au fost puse într-o groapă comună.

Între timp, locuitorii din Derna cer un nou spital de campanie, pentru că cele două spitale existente în oraș au devenit morgi improvizate.

Mai multe țări au trimis echipe de salvare

Usama Al Husadi, un șofer în vârstă de 52 de ani, care lucra în noaptea furtunii, își caută de atunci soția și cei cinci copii.

„Am mers pe jos în căutarea lor. Am fost la toate spitalele și școlile, dar nu am avut noroc. Am pierdut cel puțin 50 de membri din familia tatălui meu, între dispăruți și morți”, a spus bărbatul.

Echipe de salvare au ajuns în zonă din Egipt, Tunisia, Emiratele Arabe Unite, Turcia și Qatar, a anunțat primarul din Derna.

De asemenea, Turcia trimite o navă care transportă echipamente pentru înființarea a două spitale de campanie și 148 de cadre medicale pentru a ajuta la eforturile de salvare, iar Marea Britanie a anunțat miercuri un pachet inițial de ajutor de până la un milion de lire sterline.

Recomandări Austria a respins apelul lui von der Leyen pentru primirea României și Bulgariei în Schengen: „Extinderea Schengen nu are sens”

Tot ce a mai rămas din mare parte din Derna sunt dărâmături ale clădirilor prăbușite și cadavrele oamenilor uciși în inundații, a declarat pentru BBC un fotograf stabilit în oraș.

Liderii administrației libiene de la Tripoli au cerut procurorului țării să deschidă o anchetă privind prăbușirea celor două baraje care au dus la inundațiile catastrofale.

De asemenea, Mohammed al-Menfi, președintele celei mai înalte instituții executive din Libia, Consiliul Președinției, a cerut urmărirea penală a oricărei persoane care a împiedicat sosirea ajutoarelor internaționale, a relatat presa locală.

Foto: Hepta

Urmărește ultimele

noutăți în format video

Playtech.ro Ce STUDII are Kate Middleton, de fapt. A întrecut-o pe Prințesa Diana. NIMENI nu se aștepta la asta

Viva.ro 'M-am săturat să mă culc în fiecare seară cu alt bărbat' Dezvăluiri uluitoare despre viața unei mari actrițe de la noi

PUBLICITATE Dr. A. Secară atrage atenția asupra factorilor corectabili ce duc la apariția bolilor de inimă

FANATIK.RO Animalul sălbatic care a ajuns într-un parc din România. Un bărbat l-a întâlnit și a avut un șoc

Știrileprotv.ro NASA publică joi Raportul OZN-urilor, după corpurile „extraterestre” prezentate în Congresul din Mexic

Observatornews.ro "Băi, drogatule, ai distrus vieţile oamenilor". Ce i-au strigat oamenii lui Vlad Pascu la sosirea la DIICOT

Orangesport.ro Cum s-a produs ruptura dintre Giovanni şi Gigi Becali: „Situaţia s-a înrăutăţit atunci din cauza lui!” | EXCLUSIV

Unica.ro Lună Nouă în Fecioară pe 15 septembrie. Urmează o perioadă de reinventare și de purificare energetică.Cum sunt influențate zodiile