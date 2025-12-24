Tsahkna a menționat că serviciile de informații ale Estoniei monitorizează îndeaproape situația din zona de frontieră, în special în apropierea orașului Narva, considerat prima țintă probabilă a Rusiei, în cazul unei agresiuni militare împotriva țării baltice.

Linia roșie a Estoniei

„Voi fi direct: dacă «omuleții verzi» vor trece vreodată granița noastră, vom trage în ei. Consecințele vor fi atât de grave, încât nu va mai fi nimic de discutat”, a transmis ministrul eston.

Tsakhna a adăugat că același lucru este valabil și în cazul încălcării spațiului aerian al Estoniei de către avioane de vânătoare rusești.

„Dacă vom vedea avioane de vânătoare rusești care reprezintă o amenințare la adresa securității noastre, le vom doborî. Aceasta este o linie roșie, iar (liderul rus Vladimir – n.r.) Putin trebuie să-și amintească acest lucru. Trebuie să știe că acesta este teritoriu NATO, iar consecințele agresiunii nu vor rămâne nepedepsite”, a subliniat el.

Margus Tsahkna a atras atenția, de asemenea, că Europa „nu poate avea absolut nicio încredere în Putin”, iar acest lucru este valabil mai ales pentru țările care se învecinează cu Rusia.

Țara baltică își consolidează apărarea

Estonia, stat membru NATO din 2004 și care împarte o frontieră terestră de 294 de kilometri cu Rusia, își consolidează apărarea în contextul creșterii amenințărilor din partea Kremlinului. Primele șapte buncăre dintr-o rețea de 600 sunt gata deja, iar altele 22 urmează să fie construite până la sfârșitul acestui an în țara baltică.

În afară de rețeaua de 600 de buncăre, autoritățile estoniene își întăresc frontiera estică cu garduri de sârmă ghimpată, șanțuri antitanc și structuri defensive numite „dinți de dragon”.

Linia de apărare baltică este construită în comun de Estonia, Letonia și Lituania, toate cele trei țări aflându-se anterior sub ocupație sovietică și devenite între timp, după obținerea independenței, membre UE și NATO.

Cele trei țări, amenințate constant de Rusia, sunt printre cei mai fermi susținători ai Ucrainei și fac parte din rândul statelor care pledează pentru adoptarea unei poziții dure în vederea descurajării ambițiilor imperialiste ale Kremlinului.