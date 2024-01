Un acord în virtutea căruia „Estonia, Letonia şi Lituania urmează să construiască instalaţii defensive antimobile – în următorii ani -, cu scopul de a descuraja şi, dacă este necesar, de a se apăra împotriva ameninţărilor militare” a fost semnat de către miniştrii baltici ai apărării.

Potrivit Ministerului eston al Apărării, este vorba despre instalaţii defensive care urmează să fie desfăşurate „la frontierele cu Rusia şi Belarusul”.

The Baltic Defense Line:



”…we decided to start the creation of the Baltic Defense Line. This initiative will significantly strengthen militarily the capabilities of our countries” https://t.co/wFjaemSY4q