„Lucrăm în prezent la instalarea porților pe podul punctului de trecere a frontierei (…). În plus, instalăm bariere la toate intrările în vamă”, a declarat Antti Eensalu, șeful punctului de trecere a frontierei din Narva.

Potrivit oficialului eston, aceste lucrări au fost lansate în scopul de a îmbunătăți securitatea la punctul de trecere a frontierei.

‼️Metal gates and barriers are being erected Estonia’s section of the bridge over the Narva River to boost security ‼️

📸: International bridge linking Narva (Estonia) to Jaanilinn (Muscovy), August 2025.

