Decizia vine la doar două luni după ce noul guvern de coaliție liberală al țării și-a preluat mandatul și la nouă ani după ce țara baltică a aprobat introducerea uniunilor civile între persoane de același sex.

În aprilie, premierul Kaja Kallas a promis legalizarea căsătoriilor între persoanele de același sex „cât mai repede posibil”.

„Toată lumea ar trebui să aibă dreptul de a se căsători cu persoana pe care o iubește și căreia dorește să i se dedice. Prin această decizie, facem în sfârșit un pas printre (…) toate celelalte țări democratice din lume în care a fost acordată egalitatea în materie de căsătorie”, a declarat Kallas, într-un comunicat de presă.

It’s official: #Estonia has legalised marriage equality. We join other Nordic nations with this historic decision. I’m proud of my country. We’re building a society where everyones rights are respected and people can love freely. The decision will enter into force from 2024. pic.twitter.com/tQJdO70eEo

„Aceasta este o decizie care nu ia nimic de la nimeni, dar oferă ceva important pentru mulți. De asemenea, arată că societatea noastră este grijulie și respectuoasă în raporturile față de ceilalți. Sunt mândră de Estonia”, a adăugat ea.

„Suntem mândri să devenim prima țară baltică care legalizează căsătoria între persoane de același sex”, a adăugat ministrul de externe, Margus Tsahkna.

În cadrul unui vot în Legislativul estonian (Riigikogu), 55 de parlamentari au votat în favoarea acestei legi și 34 împotrivă.

Decizia Parlamentului era corelată cu un vot de încredere asupra guvernului de centru-dreapta al premierului Kaja Kallas, care a fost presat de partidele conservatoare de opoziție și de grupurile societății civile să mențină ceea ce acestea susțin că reprezintă valorile tradiționale ale familiei și să respingă căsătoriile între persoanele de același sex.

Mariajul între persoane de același sex va deveni legal chiar în ziua de Anul Nou, la 1 ianuarie 2024.

Atitudinile față de căsătoria între persoane de același sex în țară s-au schimbat dramatic din 2012, potrivit Centrului estonian pentru drepturile omului.

Acesta a constatat că 53% dintre estonieni susțin în prezent egalitatea în materie de căsătorie. Acest procent a crescut cu șase puncte procentuale față de acum doi ani și reprezintă o creștere puternică față de 2021, când doar 34% dintre estonieni susțineau legalizarea acestor căsătorii.

🇪🇪 Estonia has just voted to legalise same-sex marriage, becoming the first Baltic country to do so.



Where else in Europe is same-sex marriage legal? Take a look at our map!



(Includes laws that may not yet have come into effect) pic.twitter.com/robvvpHVOi