O viață plină de evenimente istorice

Ethel Caterham s-a născut pe 21 august 1909, cu trei ani înainte de scufundarea Titanicului și opt ani înainte de Revoluția Rusă. Ea este ultima cetățeană în viață care s-a născut în timpul domniei regelui Eduard al VII-lea.

Britanica s-a născut în Shipton Bellinger, Hampshire, a crescut în apropiere de Tidworth, fiind a doua cea mai mică dintre opt copii.

De-a lungul vieții sale, Ethel a fost martoră la patru încoronări regale și a supraviețuit celor două războaie mondiale, precum și pandemiei de COVID-19.

Ea locuiește în Surrey de peste cinci decenii, iar în prezent își are reședința într-un azil din Lightwater.

În tinerețe, la vârsta de 18 ani, în 1927, Ethel a călătorit singură în India, unde a lucrat ca au pair pentru o familie de militari britanici.

După întoarcerea în Marea Britanie, l-a întâlnit pe viitorul ei soț, Norman Caterham, cu care s-a căsătorit în 1933 la Catedrala Salisbury.

Soțul său a devenit locotenent-colonel în Corpul Regal de Plată al Armatei, iar cuplul a locuit inițial în Harnham.

Experiențe internaționale

Cuplul a locuit în diverse locuri, inclusiv în fostele colonii britanice Hong Kong și Gibraltar.

În Hong Kong, Ethel a înființat o creșă unde preda limba engleză copiilor.

Ulterior, familia s-a întors în Regatul Unit pentru a-și crește cele două fiice.

Norman, soțul lui Ethel, a murit în 1976.

Secretul longevității

Ethel a continuat să conducă mașina până la vârsta de 97 de ani.

Întrebată despre secretul longevității sale, ea a declarat: „Să nu mă cert niciodată cu nimeni, să ascult și să fac ce-mi place”.

Cum își petrece timpul

Directorul general al azilului Hallmark Lakeview, Inder Hanzra, a menționat: „Nu există nimic care să-i placă mai mult lui Ethel decât să stea la soare și să asculte păsările”.

Pentru a marca cea de-a 115-a aniversare a lui Ethel, azilul a redenumit o parte din grădină în onoarea ei.

Ethel este vizitată regulat de cele trei nepoate ale sale, Kate Henderson, Julia Pauling și Lucy Robinson, însoțite de cei cinci strănepoți. Familia joacă un rol important în viața ei.

Atitudinea pozitivă

Într-un interviu acordat BBC Radio Surrey în 2020, Ethel a împărtășit: „Am îndurat totul cu ușurință, suișurile și coborâșurile. Am fost peste tot în lume și am ajuns în această casă minunată, unde toată lumea se îndrăgostește de mine, oferindu-mi tot ce îmi doresc”.

Sărbătorirea zilei de naștere

Pentru cea de-a 116-a aniversare, azilul a emis un comunicat: „Ethel și familia ei sunt foarte recunoscătoare pentru toate mesajele frumoase și interesul arătat față de ea, în timp ce își sărbătorește cea de-a 116-a aniversare anul acesta. Ethel va petrece ziua în liniște cu familia ei, astfel încât să se poată bucura de ea în ritmul ei. Vă mulțumesc încă o dată pentru urările voastre în această zi specială”.

Titlul de cea mai în vârstă persoană din istorie este deținut de franceza Jeanne Calment, care a trăit până la 122 de ani și 164 de zile, conform Guinness World Records.

Povestea lui Ethel Caterham este o mărturie a rezilienței umane și a capacității de a se adapta la schimbările dramatice ale lumii de-a lungul unui secol.

