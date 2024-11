Liderii UE afirmă că Rep. Moldova are un viitor european

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a felicitat-o pe Maia Sandu încă de duminică seara și s-a declarat „bucuroasă” să continue să lucreze cu ea pentru „un viitor european” pentru Republica Moldova.

„Necesită un tip rar de putere să depăşeşti provocările cu care v-aţi confruntat în aceste alegeri”, a subliniat von der Leyen într-un mesaj publicat pe X.

Președintele Consiliului European, Charles Michel, a apreciat la rândul său că „poporul din Moldova şi-a reafirmat încrederea în conducerea, stabilitatea şi angajamentul dumneavoastră (al Maiei Sandu – n.r.) faţă de un viitor european”.

„Sandu a arătat curajul şi leadershipul extraordinare de a rezista pentru poporul său. Europa va continua să fie alături de Moldova în această călătorie”, a reacționat și preşedinta Parlamentului European, Roberta Metsola.

Șeful diplomației europene, Josep Borell, a felicitat-o „din toată inima” pe Maia Sandu. „Moldovenii şi-au arătat încă o dată determinarea de a construi un viitor european în pofida tentativelor hibride de a le submina democraţia”, a transmis oficialul european de rang înalt.

Macron și Scholz dau asigurări că sunt alături de Rep. Moldova

Președintele francez Emmanuel Macron şi-a exprimat bucuria pentru faptul că „democraţia a triumfat asupra tuturor ingerinţelor şi tuturor manevrelor” din partea Rusiei. „Franţa va continua să fie alături de Moldova pe drumul său european”, a dat asigurări el.

„Sandu a condus Republica Moldova în siguranţă prin vremuri dificile şi a îndreptat ţara pe un drum european. Suntem alături de Moldova”, a afirmat și cancelarul german Olaf Scholz.

Volodimir Zelenski a sunat-o pe Maia Sandu și a invitat-o la Kiev

Volodimir Zelenski a sunat-o luni pe Maia Sandu pentru a o felicita pentru câştigarea unui nou mandat de preşedinte şi a invitat-o într-o vizită oficială la Kiev.

„Am avut o discuţie telefonică cu preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu. Am felicitat-o pentru victoria sa în alegerile prezidenţiale şi mi-am exprimat sprijinul pentru opţiunea europeană a poporului Republicii Moldova în numele poporului ucrainean”, a scris Volodimir Zelenski pe X.

Ambii lideri şi-au reafirmat angajamentul de a colabora pentru atingerea obiectivului comun – aderarea la Uniunea Europeană. „Ne-am coordonat paşii ulteriori, în special, am invitat-o pe Maia Sandu în Ucraina”, a anunțat Zelenski.

Alegeri umbrite de războiul hibrid al Moscovei

Anterior, Volodimir Zelenski transmisese un mesaj de felicitare pentru Maia Sandu în care saluta faptul că cetăţenii moldoveni au ales o persoană cu viziuni europene şi își îți expria dorinţa de a consolida parteneriatul dintre Ucraina și Republica Moldova.

„O felicit pe Maia Sandu pentru victoria sa în alegerile prezidenţiale din Moldova. Ucraina susţine opţiunea europeană a poporului Moldovei şi este pregătită să lucreze împreună pentru a consolida parteneriatul nostru. Cetăţenii Republicii Moldova au decis în mod clar – au ales calea spre creştere economică şi stabilitate socială. Numai securitatea adevărată şi o Europă unită şi paşnică pot garanta fiecărei persoane şi fiecărei familii posibilitatea de înfrunta ziua de mâine cu speranţă şi încredere”, a scris preşedintele Zelenski pe X.

Potrivit rezultatelor finale ale alegerilor prezidenţiale defășurate duminică în Repuplica Moldova, Maia Sandu a obţinut 55,33 la sută din voturi, iar contracandidatul său, Alexandr Stoianoglo – 44,67 la sută.

Alegerile prezidențiale de peste Prut au fost umbrite de un diverse operațiuni hibride duse din Rusia pentru a deturna votul pro-Sandu, printre care un sistem amplu de cumpărare a voturilor, mesaje false de amenințare atât a alegătorilor, cât și de sumbinare a procesului electoral, campanii de propagandă, dezinformare și manipulare, transporturi organizate de alegători etc.

Klaus Iohannis salută o victorie istorică

Președintele Klaus Iohannis i-a transmis felicitări Maiei Sandu „pentru victoria istorică înregistrată” . „Poporul român este alături de cetățenii Republicii Moldova în această reușită, care ancorează ireversibil destinul țării în familia europeană”, a scris șeful statului pe rețeaua X.

„Prin noul mandat care v-a fost încredințat, aveți șansa unică de a continua și consolida reformele și progresele din ultimii 4 ani, pentru a asigura stabilitatea, bunăstarea și pacea. România rămâne cel mai implicat susținător al dezvoltării Republicii Moldova”, a adăugat Iohannis.

Marcel Ciolacu evocă o victorie uriașă

Premierul României, Marcel Ciolacu, a scris duminică noaptea un mesaj de felicitare pe contul de Facebook, după anunțarea rezultatelor parțiale și configurarea victoriei Maiei Sandu.

„Felicit din toată inima poporul moldovean și o felicit și pe Maia Sandu, pentru o victorie uriașă! Moldovenii din întreaga lume au scris azi istorie. Și-au reconfirmat în fața întregii lumi nu doar curajul, ci și încrederea deplină în viitorul lor european! S-au luptat cu determinare contra unui mecanism infernal pus la punct de Rusia, care a încercat să submineze masiv democrația prin cumpărarea voturilor la scară largă”, a scris Ciolacu.

Viktor Orban tace

Un lider de stat din UE care s-a remarcat prin tăcere imediat după vot a fost premierul ungar Viktor Orban, notează The Guardian, potrivit news.ro.

Premierul ungar i-a înfuriat pe oficialii UE săptămâna trecută, când a zburat în Georgia a doua zi după alegerile parlamentare, după ce a felicitat partidul de guvernământ pro-rus înainte ca rezultatele finale să fie anunţate oficial. În primele 12 ore după ce rezultatele alegerilor din Moldova au devenit clare, Orban nu a făcut niciun comentariu pentru presa internaţională.

„Moldova, eşti o învingătoare! Azi, dragi moldoveni, aţi oferit o lecţie de democraţie, demnă de a fi scrisă în manualele de istorie. Azi, voi aţi salvat Moldova. În alegerea noastră pentru un viitor demn nu a pierdut nimeni”, a declarat Maia Sandu după ce a câștigat alegerile.

