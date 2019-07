Eva Mozes Kor, românca supraviețuitoare a experimentelor lui Mengele, a murit

Eva Mozes Kor, o supravieţuitoare de origine română a Holocaustului, a murit joi la doar câţiva kilometri depărtare de Auschwitz. Decesul ei a avut loc la 75 de ani de la momentul închiderii sale în lagăr, unde a fost torturată de Josef Mengele, potrivit usatoday.com și Mediafax.

Românca a murit în Cracovia, Polonia, unde se afla într-o tabără educaţională împreună cu reprezentanţii CANDLEs Holocaust Museum and Education Center din Terre Haute, statul american Indiana-asociație pe care chiar ea a fondat-o.

Eva Mozes era ghid în fostul lagăr de concentrare și le relata turiștilor povestea ei și atrocitățile comise de nemți împotriva evreilor, în Al Doilea Război Mondial.

La vârsta de zece ani, viaţa se schimba radical pentru Eva Mozes Kor şi pentru sora ei geamănă, Miriam.

Eva Mozes Kor și sora ei geamănă Miriam, născute în România, au fost duse în lagărul nazist de la Auschwitz alături de părinţi şi alte două surori mai mari, ucişi toţi în camera de gazare. Gemenele aveau atunci 10 ani.

Fetele au fost suspuse unor experimente medicale oripilante. Timp de două luni Josef Mengele le-a torturat injectându-le cu combinaţii de germeni.

În pofida coşmarului prin care a trecut, Eva Mozes Kor a ajuns să aibă compasiune şi să îi ierte pe torţionarii nazişti. În plus, ea l-a adoptat neoficial pe Rainer Hoess, nepotul comandantului nazist Rudolf Hoess, care a coordonat campania de ucidere a 1,1 milioane de persoane în lagărul de la Auschwitz.

Cum l-a adoptat pe nepotul torționarului

La câteva decenii de la sfârşitul celui de-Al II-lea Război Mondial, Eva, locuia în SUA, în Terre Haute, Indiana. Sora sa, Miriam, rămăsese în Israel. Eva a primit un e-mail de la Rainer Hoess. care întrerupsese toate legăturile cu familia lui şi şi-a exprimat dezgustul privind activităţile bunicului său, Rudolf Hoess, spânzurat în anul 1947 pentru crimele comise.

„Sunt mândră să îi fiu bunică”, declara Eva Mozes Kor despre Rainer Hoess, în urmă cu patru ani. „Îl admir şi îl iubesc. Simţea nevoia iubirii din partea familiei pe care nu a avut-o niciodată”, afirma femeia.

„Am descoperit că am o putere”, mai spunea aceasta în 2017. „Ceea ce spun tuturor este că tu – orice victimă, orice persoană rănită – ai aceeaşi putere. Cea de a ierta. Şi ceea ce face această putere, iertarea, nu are nimic cu torţionarul. Are de-a face cu felul de a simţi al victimei”, mai spunea supraviețuitoarea de la Auschwitz.

