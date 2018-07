Ulițele prăfoase sunt albite de soarele amiezii. Nenea Nuțu își ia la revedere de la fiul și nora care trebăluiesc prin curte, își caută caietul pe a cărui copertă este un cățeluș, îl îndoaie, îl pune în buzunarul de la spate și pornește spre școală.

Doar că școala din satul Pietrișu, comuna Găujani, arată ca o casă bântuită. Pereții sunt scorojiți, curtea e plină de bălării. În ea mai funcționează doar o grădiniță, restul copiilor fiind trimiși la școala din Găujani. Așa că în clase nu există nici curent electric, baia nu are apă, iar una dintre săli este locul unde se crapă lemnele pentru iarnă. Dar asta nu-i împiedică pe cei câțiva elevi târzii să vină la clasă sâmbătă de sâmbătă.

Romii din Găujani învață să scrie și să citească. Nea’ Nuțu, elev la 59 de ani

„E foarte greu să nu știi să citești. De multe ori trebuie să îi zic ba lu’ nevastă-mea ba altuia: ce scrie acolo? La vârsta asta e cel mai greu să nu știi să citești, ești un om orb. Un orb înseamnă să nu vede nimic. Eu am ochi, dar nu văd nimic. Nu văd ce scrie și altul poate să mă păcălească, normal că poate”, dă glas neputinței sale Nuțu Moldoveanu.

La 59 de ani, își ceartă cu asprime greșelile tinereții. A avut o copilărie plină de nevoi, așa că a început să muncească la sculptat cruci de marmură încă de când avea 10 ani. Și cum a prins gustul câștigului, a fugit de școală. „Mi-e și jenă să vă spun, am muncit mult pe la oameni ca să putem să supraviețuim, că dacă nu munceam, eu nu aveam o pereche de pantaloni sau să mă încalț. Pentru că am fost oameni săraci toți, mai încoace ne-am mai civilizat”, povestește bărbatul care a crescut cinci copii și pe toți i-a dat la școală. Fiecare după puteri, dar toți au măcar opt clase.

Fiindcă abia la maturitate nenea Nuțu a început să prețuiască importanța învățăturii. „Am învățat câteva litere, câteva cuvinte și vreau să mă strădui până plec în străinătate la toamnă să încep literele mari de tipar. Și dacă mai ține programul, când voi veni în martie 2019, voi continua cu ele. Cel puțin. Că dacă învăț înseamnă că m-am născut a doua oară. Uit tot trecutul. Atât, să învăț eu să citesc ce scrie. Mie îmi place mult să citesc în Biblie și cred că Dumnezeu nu mă lasă”, e încrezător elevul.

La lecția trecută a izbucnit în lacrimi când a văzut că a putut el singur să aștearnă în ordinea corectă literele care până atunci erau doar sunete legate ce se risipeau în aer și la care răspundea automat: NUȚU, numele lui. Și ca să arate că știe, apucă un petec de hârtie și îl mai scrie o dată. „Doamna Bianca”, învățătoarea, îl mângâie cu un „Bravo”.

Mama cu șase copii care descâlcește acum alfabetul

Un „bravo” a primit și Florica atunci când a învățat să-l scrie pe „c”.

Femeia s-a ridicat greoi din bancă și tot în pas de melc a ajuns la tablă. Doamna Bianca i-a ghidat mâna și încârligatul „c” s-a lăsat îmblânzit de mâna ei stângace. E gravidă în luna a opta cu al șaptelea copil. „Am fată de 19 ani, una de 17 ani, de 13, de 9, de 6 ani și cea mai mică are 3 ani… și urmează mezinul”, a explicat femeia.

În pauză, învățătoarea o tachinează: „Poate ai gemeni”. „Doamne ferește”, spune femeia râzând.

La capătul străzii o barză s-a întors la cei doi pui ai ei. În câteva ore, și eleva Florica va redeveni mama, cea care are de spălat, de gătit, de îngrijit copii. „Îmi doresc foarte mult să învăț măcar să mă iscălesc și să citesc, că e foarte greu fără carte. Când eram mică, eu am fost la școală până în clasa a 2-a, dar după nu m-am mai dus pentru că se purtau copiii urât cu mine. M-am mărit și m-am măritat de la 15 ani. Îmi e rușine la bătrânețe să învăț carte, dar dacă doamna Cornelia a insistat, eu am venit”, spune femeia.

Mai mici sau mai mari, de la 10 la 60 de ani, învățăceii doamnei Bianca sunt de fapt beneficiarii proiectului „Tradiție și actualitate – Femei rome pe scena vieții”, realizat de Asociația Avatar, cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Organizatorii au pornit la drum având ca public-țintă femeile rome, dar că atunci când au ajuns în comunitate, au venit mai mulți doritori la cursuri.

„Am văzut că există o nevoie mult mai mare și atunci nu mi s-a părut fair să zic ”Nu veniți! Să vină doar femeile!”. Dacă există nevoia și noi suntem aici, nu ne încurcă cu absolut nimic, ba chiar ne bucură să vedem că vor să vină și vor să facă ceva. Sunt copii care vor să meargă mai departe la școală și sunt multe, multe povești. Sunt de la copilași de 8-9 ani până la 50 și ceva de ani”, povestește Gabriela Teodorescu, trainer în cadrul Asociației Avatar.

245 de mii de români nu știu să scrie și să citească

„Proiectul pornește de la ideea că îmbunătățim competențele de comunicare în limba română, adică scrisul și cititul. După care mergem mai departe și construim pe asta. Ce a fost în mintea mea la început, a fost să construiesc povești pentru că ele transmit cel mai bine ce se petrece într-o comunitate. Pe una dintre povești ne dorim foarte tare să o transpunem într-o piesă de teatru pentru că am mai lucrat în comunitate mai demult cu teatru forum și au fost foarte interesați să își exploreze partea asta”, completează Gabriela.

Tot în cadrul proiectului vor face și ateliere de dans tradițional, fiindcă vor să pună în valoarea toată creativitatea comunității de romi din Găujani. Până în noiembrie vor avea evenimente de citit poveștile adunate din comunitate, și spectacolele de teatru și dans. Și tot până în noiembrie, cu siguranță, afișele evenimentelor vor putea fi scrise, cu litere citețe, chiar de elevii lor.

245.000 de analfabeți în România

Analfabetismul este o problemă gravă a societății românești. 245 de mii de români sunt în situația de a nu putea nici măcar silabisi în fața unui indicator stradal și merg la primărie să facă o cerere însoțiți de o persoană care poate să scrie. În unele școli, există și proiectul realizat de Ministerul Educației „A doua șansă”, prin intermediul căruia, la orice vârstă poți să te întorci la școală. Programul este gratuit. Cei care frecventează cursurile Asociației Avatar nu primesc diplome de absolvire. Primesc însă, așa cum crede nenea Nuțu, darul văzului.