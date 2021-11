Tinerii liberali și-au înaintat, în jurul orei 19.00, demisiile din partid către conducerea filialei PNL a Sectorului 3, într-un gest comun.

„De astăzi, drumul nostru şi cel al «Noului PNL» se separă, căci nu putem fi părtaşi la această umilinţă a românilor, în general, şi a electoratului de dreapta, în special. Principalul motiv al acestei decizii este alianţa toxică dintre PNL şi PSD, coordonată de Preşedintele Iohannis, alături de sute de pseudo-liberali obedienţi. Am crezut în schimbare şi am luptat împotriva corupţiei şi demagogiei, împotriva vechilor metehne care au blocat România în drumul ei spre dezvoltare. Am crezut că în sfârşit se poate face politică ţînând cu dinţii de principiile solide şi prin bune moravuri”, a scris liderul TNL Sector 3, Petruț Gheorghiță, care a postat şi imagini cu tinerii liberali stând la coadă pentru a-şi depune demisiile.

Acesta a denunțat o „decădere morală absolută în PNL”, dar și meregulile de la votul din Congres prin care Florin Cîțu a preluat conducerea partidului.

Pe lângă această alianță toxică, am văzut o decădere morală absolută în PNL. Am văzut cum respectul și verticalitatea sunt înlocuite de oportunism și servilism. Am asistat oripilați la desfășurarea alegerilor interne din PNL, unde colegii mei au suferit amenințări, umilințe si chiar agresiuni fizice la Congresul PNL, pentru simplul fapt că au avut altă opțiune de vot decât Florin Vasile Cîțu și pentru că și-au dorit ca alegerile în PNL să fie democratice, corecte. Petruț Gheorghiță:

Demisionarii din TNL Sector 3 urmează să i se alăture fostului lider al PNL, Ludovic Orban, în momentul în care noua formațiune a acestuia va fi gata.

„Este foarte simplu și benefic pentru cariera politică, în acest moment când PNL alături de PSD și dețin o putere colosală, politic și administrativ, să rămâi în partid, mai ales când rămâi cu o întreagă echipa. Dar nu este corect. Nu am intrat politică pentru avantaje, ci ca să încercăm să construim un viitor mai bun. În forma aceasta nu este posibil. Alegem astăzi opoziția față de această coaliție monstruoasă. Cum va fi gata partidul lui Ludovic Orban ne vom alătura lor”, a declarat, pentru hotnews.ro, Petruț Gheorghiță.

Marți, 23 noiembrie, Ludovic Orban, fostul preşedinte al PNL, a demisionat din partid, fiind urmat de 16 senatori şi deputaţi, care recent au părăsit grupurile parlamentare ale PNL. Printre demisionari se află Ionel Dancă, Antonel Tănase, Alexandru Kocsis, dar și foștii miniștri Adrian Oros, Ion Ştefan și Violeta Alexandru.

Pe 26 octombrie, Ludovic Orban a plecat din grupul PNL de la Camera Deputaţilor și a devenit parlamentar neafiliat.

