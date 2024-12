La câteva ore după atacul cu bombă, în cercurile puterii de la Kremlin au apărut incertitudinea și teama „Încercările de a intimida poporul rus, de a opri ofensiva armatei ruse și de a semăna frica sunt sortite eșecului”, a insistat Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate și fost președinte. Faptele, însă, indică exact contrariul.

„Lovitura îi va spori paranoia”

Jessica Berlin, cercetător senior la think tank-ul american „Center for European Policy Analysis” (CEPA), explică: „Putin se teme pentru viața lui în fiecare zi și asta se întâmplă de mult timp. Nu degeaba are dubluri, degustători de mâncare și infama sa masă de conferințe uriașă. El va urma!”.

Capacitatea Ucrainei de a se infiltra în Rusia și de a lovi ofițeri de rang înalt chiar și în inima Moscovei „nu va face decât să-i sporească paranoia și neîncrederea în propriul său popor”, a spus cercetătoarea.

„Ucrainenii l-au cruțat pentru moment. În megalomania sa, aruncă armata în abis”

Sergej Sumlenny, șeful „Centrului de Inițiativă Europeană pentru Reziliență” din Berlin, mai spune că „Putin este cruțat în mod deliberat”. El consideră că „Ucraina îi lasă conducătorului Kremlinului rolul unui dictator care, în megalomania sa, își comandă armata în abis”.

Recomandări „Eu rămân!”. #Șîeu. Facturile

În schimb, serviciile secrete ucrainene SBU și GUR au ucis „ofițerii-cheie și obiective de infrastructură pentru a slăbi capacitatea de luptă a Rusiei”.

„Masaj suprem tuturor rușilor implicați în crime de război”

Pe de altă parte, „Vladimir Putin este în pericol imediat”, spune Jakub Janda, director al think-tank-ului din Praga „Centrul de Valori Europene pentru Politică de Securitate”. Motivul pentru aceasta este „măsurile de securitate extreme” ale conducătorului rus.

O astfel de operațiune de succes a Ucrainei, precum cea din 17 decembrie, în inima capitalei inamice. trimite un mesaj suprem tuturor rușilor implicați în crime de război.

Janda este sigur: „Oamenii de la nivelul înalt al statului rus trebuie să se teamă cu adevărat pentru viața lor”.

Putin, ședință de urgență a forțelor de securitate

Oficial, nici Ministerul rus al Apărării, nici Ministerul de Externe nu au anunțat represalii pentru uciderea lui Kirllov . Dar,, potrivit unor surse familiare cu situația de la Kremlin, Putin statului a ținut deja o ședință de urgență a forțelor de securitate pe această temă și ar fi fost extrem de nemulțumit de munca lor.

„Nimeni nu l-a mai văzut pe Putin așa de la Crocus”, au declarat sursele.

Recomandări Decizia PSD-PNL-UDMR, fără USR: impozitarea marilor averi, reducerea taxelor și impozitelor pe muncă și cota unică. Cum arată programul de guvernare

În cadrul întâlnirii, Ministerul Apărării a fost instruit să pregătească un răspuns dur la asasinarea de la Moscova. Există două opțiuni principale: acțiuni similare împotriva șefilor de unități ale Forțelor Armate ale Ucrainei sau lansarea unui atac asupra centrelor decizionale de la Kiev.

Unitate specializată care să protejeze personalul militar de rang înalt

Totodată, va fi luată în considerare inițiativa Ministerului Apărării de a crea o unitate specializată în subordinea Serviciului Federal de Securitate, care să protejeze personalul militar de rang înalt.

Kirilov nu a fost printre cele mai protejate persoane. Locuia într-un complex rezidențial de pe Riazanski Prospekt, „fără nicio securitate consolidată”, doar cu un adjutant și un șofer.



Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News