Explozia, auzită în timpul decolării, a fost provocată de o anvelopă, potrivit primelor constatări. Poliția și echipajele medicale au intervenit rapid la fața locului.

„Avionul a decolat conform planului, dar pilotul a decis să revină pe aeroport din cauza unei probleme tehnice”, a transmis un purtător de cuvânt Norwegian, precizând că aterizarea s-a desfășurat fără incidente majore.

Un martor aflat la aeroport a relatat pentru publicația suedeză Expressen că s-a creat o coadă de avioane, fiind necesară devierea traficului pe o altă pistă, în timp ce echipele de intervenție inspectau zona unde au fost găsite resturile.

„Astfel de incidente sunt foarte rare și sunt tratate cu maximă seriozitate”, a adăugat reprezentantul companiei.

Nu există informații clare privind eventuale răni ale pasagerilor. Totuși, o pasageră, Maya Carenco din Paris, a descris momentul decolării: „Avionul s-a cutremurat puternic, vibrațiile erau intense. Încă îmi tremură picioarele”.

Ea a spus că în timpul zborului nu și-a dat seama de gravitatea situației, fiind liniștită datorită calmului afișat de echipaj.

Familia sa, care urmărea traiectoria avionului pe un site de monitorizare, s-a declarat foarte îngrijorată, însă Carenco a recunoscut că, privind retrospectiv, reacția profesionistă a personalului a ajutat pasagerii să rămână calmi.

