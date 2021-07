Cauza exploziei, care a făcut ca o coloană de foc să se ridice spre cer duminică seara nu a fost imediat determinată, însă compania petrolieră de stat Socar a declarat că informațiile preliminare au indicat că este un vulcan noroios. Socar a spus că niciuna dintre platformele sale nu a fost deteriorată în urma exploziei.

Not to be outdone by the Gulf of Mexico, there was a massive explosion in the Caspian Sea pic.twitter.com/JgxMkAmzUW