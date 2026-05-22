Explozie urmată de incendiu la o rafinărie MOL din Ungaria: un om a murit și cel puțin 9 au fost grav răniți

Focul a fost stins în mai puțin de o oră, a precizat primarul localității. Incidentul a avut loc la uzina MOL din Tiszaújváros.

Ministrul economiei și energiei, Kapitány István, a mers la fața locului împreună cu directorul general al MOL, Hernádi Zsolt. Premierul a transmis condoleanțe familiei victimei.

Există și mai mulți răniți, însă numărul lor exact nu este cunoscut. Potrivit ministrului Kapitány, pe baza unor informații neconfirmate, nouă persoane au fost rănite și au suferit arsuri de gradul al doilea.

Foto: Telex/ Fotografie cititor

După incident, MOL a transmis un comunicat în care precizează: „La platforma MOL Petrochemia din Tiszaújváros s-a produs o explozie în timpul repunerii în funcțiune a instalației Olefin 1. Pompierii au localizat incendiul, iar intervenția este în desfășurare. Incidentul s-a soldat cu mai mulți răniți grav și cu un mort. Circumstanțele accidentului sunt investigate de specialiști”.

Primarul orașului, Fülöp György, a declarat că autoritățile au confirmat un mort. Reprezentanții serviciului pentru situații de urgență au precizat că mai multe autospeciale de pompieri și un laborator mobil au fost trimise la fața locului.

După stingerea incendiului, măsurătorile au arătat că nu au fost înregistrate concentrații peste limitele admise de substanțe periculoase.

Ulterior, primarul a transmis într-un videoclip publicat pe Facebook că nu este necesară adoptarea unor măsuri speciale pentru protecția populației și că autoritățile mențin permanent legătura cu reprezentanții serviciilor de urgență și cu conducerea MOL. După ora 10.00, el a confirmat telefonic că incendiul a fost stins.

Serviciul Național de Ambulanță al Ungariei a anunțat că la locul accidentului au fost trimise mai multe echipaje, inclusiv trei elicoptere de salvare.

Serviciile de urgență au precizat că pompierii din Tiszaújváros și Miskolc, serviciul operațional și laboratorul mobil au fost mobilizați la intervenție. Flăcările au fost stinse cu tunuri de apă și spumă.

Mai mulți cititori ai publicației citate au trimis fotografii de la fața locului, în care se vede un fum negru și dens. Imaginile surprind, de asemenea, flăcări și pompieri echipați cu costume de protecție în incinta uzinei.

Potrivit informațiilor de la fața locului, explozia nu a fost auzită de foarte mulți locuitori ai orașului, deoarece vântul bătea din direcția opusă. Cu toate acestea, vestea s-a răspândit rapid, întrucât numeroși localnici lucrează la uzina petrochimică a MOL.

Surse locale afirmă că ambulanțele și elicopterele medicale au sosit continuu la locul incidentului, iar unele clădiri aflate în apropierea fabricii au avut geamuri sparte în urma exploziei.

Și președintele Ungariei, Sulyok Tamás, a transmis un mesaj de condoleanțe familiei victimei.

„Am aflat cu profundă tristețe despre explozia produsă la uzina MOL din Tiszaújváros. Transmit sincere condoleanțe familiei persoanei decedate și le doresc însănătoșire grabnică tuturor răniților”, se arată în postarea publică a președintelui.

