La primele ore ale dimineții de sâmbătă, 9 august, o explozie a făcut ravagii. „Numărul persoanelor rănite în explozie a crescut la 32, iar nouă dintre ele sunt în stare gravă. Anterior, victimele au fost diagnosticate cu edem pulmonar, arsuri la nivelul ochilor, tractului respirator superior și intoxicație cu clor”, au anunțat autoritățile.

Numărul morților era așteptat să crească la 36-38 de persoane până la sfârșitul zilei, dar acestea sunt cifre le oficiale rusești, care ar putea fi subestimate. Explozia a avut loc într-un depozit de clorură de vinil, provocând o scurgere de clor în oraș. Imaginile arată un nor mare de fum, dar autoritățile au negat în declarațiile oficiale că locuitorii ar fi în pericol.

„Cadavrele erau întinse peste tot”, au raportat martorii exploziei, iar o înregistrare video arată un muncitor din fabrică purtând o mască de gaze.

Zeci de salvatori la fața locului

Nouăsprezece echipe medicale de urgență au fost mobilizate la fața locului. Echipele medicale au fost transportate rapid din Ufa (capitala Bashkortostanului ) cu un elicopter de salvare. Printre acestea se numără specialiști în arsuri și oftalmologi.

Compania de sodă Bashkir a explicat într-o declarație adresată presei ruse că accidentul a avut loc în timpul pregătirilor pentru o revizie majoră planificată – o rupere a sudurii a cauzat o pierdere de presiune în conducta de pirogaz de la complexul VH-PVC (clorură de polivinil). Procuratura din Bashkir anchetează cazul.

Privatizată după prăbușirea URSS

Compania de sodă Bashkir este cel mai mare producător de sodă calcinată și bicarbonat de sodiu din Rusia și un furnizor important de PVC și sodă caustică. Fabrica funcționează din anii 1950, iar după prăbușirea URSS, a început privatizarea acesteia. În 2020, la cererea lui Putin, Parchetul General a lansat o anchetă privind transferuri ilegale de bani.

Acest lucru a oferit Kremlinului un pretext pentru a naționaliza fabrica în 2021, iar în iunie 2025, The Moscow Times a relatat că Bashkir Soda Company fusese vândută către Roskhim, o companie legată de prietenul apropiat al lui Putin, Arkadi Rotenberg .

După 2014, oligarhul a fost supus sancțiunilor occidentale și, așa cum notează Centrul pentru Studii Estice în analiza sa, compania lui Rotenberg a construit Podul Crimeea și l-a inaugurat în 2018.

Beneficiarul financiar al construcției podului este prietenul apropiat al președintelui, Arkadi Rotenberg (partenerul de sparring al lui Putin în arte marțiale), a cărui companie, Stroigazmontazh, a fost desemnată antreprenorul principal fără organizarea unei licitații.

În timpul președinției lui Putin, Rotenberg, împreună cu fratele său Boris, au acumulat o avere (evaluată în urmă cu mai mulți ani la aproximativ 5,5 miliarde de dolari) din contracte cu statul. Companiile celor doi au primit cele mai profitabile contracte de la companii de stat, în special Gazprom.

