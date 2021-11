Pompierii au fost solicitați să intervină la fabrica aflată la 13 kilometri sud de Belgrad în urma unui apel de la ora locală 14.13 (15.13 ora României).

Explozia s-a produs într-un depozit în care se aflau 500 de rachete care conțin câte 30 de kilograme de exploziv fiecare, potrivit unui comunicat al autorităților sârbe. Zgomotul produs de explozie a putut fi auzit și la Belgrad, iar un nor gros de fum a putul fi observat de la o distanță de câțiva kilometri.

JUST IN: At least 2 killed, numerous injured as explosion rocks munitions factory in the Belgrade suburb of Lestane, Serbiapic.twitter.com/7V6uEjZtxy