Autorităților locale au declanșat ”codul roșu” de intervenție și le-au cerut locuitorilor să rămână în case și să închidă ușile și ferestrele.

In corso #incendio in unindustria chimica di #PortoMarghera

Sul posto Arpav e numerose squadre dei Vigili del Fuoco da tutto il Veneto che stanno contenendo lincendio.

In attesa dei dati sulle sostanze,in via precauzionale,invito tutti a rimanere a casa e chiudere le finestre. pic.twitter.com/VDN4Hs7uDj — Luigi Brugnaro (@LuigiBrugnaro) May 15, 2020

Primarul din Veneția, Luigi Brugnaro, a confirmat, pe o rețea socială, că sunt doi muncitori gravi răniți.

#PuntoStampa | Aggiornamento incendio #PortoMarghera ore 13:

è stato spento lincendio principale, risultano 2 feriti gravi.

?? Abbiamo avvisato la popolazione con un messaggio telefonico di - in via precauzionale - rimanere in casa e di non aprire la finestre. pic.twitter.com/lkonMzrmFU — Luigi Brugnaro (@LuigiBrugnaro) May 15, 2020

Pompierii au reușit să stingă focul principal în jurul orei 14.00, ora locală, un ceas mai târziu la București, ”dar mai există focare în interiorul uzinei”. Dispozitivul a numărat 90 de pompieri.

#vigilidelfuoco 90 operatori e 30 automezzi antincendio da tutta la Regione https://t.co/WKBR2rUZRq — VigilFuoco Veneto (@vvfveneto) May 15, 2020

#vigilidelfuoco #incendio azienda chimica sorvolo #drago71 https://t.co/0rKhNvUTP6 — VigilFuoco Veneto (@vvfveneto) May 15, 2020

La fața locului au fost trimise patru ambulanțe, patru echipe de salvare și două elicoptere.

#vigilidelfuoco https://t.co/wGHsh1Si60 — VigilFuoco Veneto (@vvfveneto) May 15, 2020

Conform presei peninsulare, fabrica aparține de compania 3V Sigma și produce vopseluri și solvenți. Firma era deja în mijlocul protestelor și grevelor sindicatelor din cauza siguranței deficitare a muncii.

Fumul negru, gros, este vizibil de la câțiva kilometri distanță.

Potrivit primelor informații, un rezervor de o mie de metri cubi s-a rupt.

