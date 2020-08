Potrivit sursei citate, pompierii au salvat trei persoane, toate în stare critică. Mai multe victime sunt prinse între dărâmături, printre care se află și câțiva copii.

Unitățile speciale de salvare caută supraviețuitori.

Rescuers are communicating with one person still trapped. #BCFDSRO Special Rescue Operations Team is working to get to the person.



One person has been pronounced dead on scene. @baltimoreoem & @MyBGE are on scene as well. pic.twitter.com/7tTyqOcMC3