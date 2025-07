Explozie uriașă și incendiu în fabrica de medicamente

The death toll from the #explosion and #fire at a chemical factory in southern #India has risen to at least 39, officials said on Tuesday.



The government of #Telangana state, where the facility is located, has formed a five-member committee to probe the incident, the cause of… pic.twitter.com/2HB2ub40EQ — Ifeng News (@IFENG__official) July 1, 2025

Explozia s-a produs în jurul orei 9 dimineața, în unitatea de uscare cu pulverizare a fabricii Sigachi Chemicals din districtul Sangareddy, la aproximativ 50 de kilometri de capitala statului, Hyderabad. Această unitate transformă materia primă în pulbere fină, folosită la fabricarea medicamentelor.

🚨🚨Breaking: A major explosion occurred at the Sigachi Chemical Factory.



17 feared dead, 30 injured.😰



Life in india is very cheap, the norms are often voilated. Centre and state both are responsible for this.



BJP/Cong are failed Parties.pic.twitter.com/oX1bHDoeJR — Manu🇮🇳🇮🇳 (@mshahi0024) July 1, 2025

În momentul exploziei, în clădire se aflau peste 100 de angajați, iar mai multe persoane au rămas prinse sub dărâmături. Incendiul a cuprins rapid întreaga fabrică, iar clădirea s-a prăbușit complet.

Salvatori care luptă cu timpul și cu focul

Directorul serviciului de pompieri din Telangana, G V Narayana Rao, a declarat că au fost recuperate 34 de cadavre carbonizate de la fața locului. Alte două persoane au murit ulterior la spital, din cauza rănilor severe.

Recomandări De ce votează românii din diaspora cu suveraniștii, deși ei susțin local partide care vor să-i expulzeze. Interviu cu politologul Radu Dumitrescu

VIDEO | Telangana pharma plant explosion: Telangana Minister Damodar Raja Narasimha confirms that the death toll has risen to 15, with 34 still in hospital receiving treatment. He says:



(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/kV2dzO15ho — Press Trust of India (@PTI_News) June 30, 2025

„Clădirea s-a prăbușit complet și suntem încă în proces de îndepărtare a dărâmăturilor. Doar după ce terminăm curățenia vom putea spune dacă mai există victime sub ele”, a spus Rao.

Ministrul sănătății din Telangana, Damodar Raja Narasimha, a anunțat că 108 muncitori erau în fabrică la momentul deflagrației. Din cauza stării grave a cadavrelor, multe fiind mutilate și carbonizate, autoritățile au trimis o echipă specializată care să efectueze teste ADN pentru identificarea victimelor.

Cauzele tragediei, o posibilă presiune excesivă în reactor

Investigațiile preliminare indică faptul că explozia a fost cauzată de acumularea de presiune în unitatea de uscare cu pulverizare (spray dryer), folosită la procesarea chimică. Un oficial de salvare a declarat pentru Indian Express că „presiunea a crescut în timp ce muncitorii operau echipamentul. Particulele chimice fine au accelerat explozia și incendiul”, titrează The Sun.

Recomandări Coșmarul Elenei Udrea: ar putea petrece vara în pușcărie, deși instanța a decis ca poate fi eliberată. DNA a făcut recurs

Sigachi Industries Limited este unul dintre cei mai importanți producători indieni de excipienți farmaceutici, ingrediente active, vitamine și amestecuri minerale. Compania are cinci fabrici în India și subsidiare în SUA și Emiratele Arabe Unite. Fabrica din Telangana este responsabilă pentru mai mult de o pătrime din capacitatea anuală a companiei pentru producția de microcristalină celuloză, un ingredient folosit pe scară largă în industria farmaceutică, alimentară și cosmetică.

Din cauza distrugerilor majore, compania a anunțat că va opri operațiunile la această unitate pentru următoarele 90 de zile.

Nu este primul incident industrial din India

Accidentele de acest gen nu sunt rare în India, unde regulamentele de siguranță sunt adesea încălcate, iar condițiile de muncă sunt precare. Anul trecut, o explozie într-o fabrică de artificii din statul Tamil Nadu a ucis 11 persoane. Într-un alt incident, în Andhra Pradesh, un incendiu într-o fabrică farmaceutică a dus la moartea a 17 oameni și rănirea altor 40.

Premierul statului Telangana, A. Revanth Reddy, a ordonat inspecții riguroase în toate fabricile chimice și farmaceutice din regiune pentru a preveni alte tragedii similare. O anchetă oficială a fost deschisă pentru a stabili cu exactitate cauzele accidentului.