Explozia roții de direcție, cel mai mare coșmar al camionagiilor

Meseria de camionagiu este una dintre cele mai grele care există. Antonio Montoya, un șofer de TIR care a petrecut zeci de ani pe șosea, își amintește cu nostalgie vremurile de altădată: „Dacă mă gândesc la anul 1990, aș plânge. La 22 de ani conduceam un TIR… și se câștigau bani. Nu se poate compara”.

Spune că este încă în meserie, pentru că nu are alternativă: „Și unde să mă duc acum? Cine mă mai vrea pe mine? Doar drumul… doar el mi-a rămas”.

Și asta, deși în urmă cu 11 ani și-a trăit cel mai mare coșmar: „explozia roții de direcție”. „Am avut ghinionul ca, atunci când a explodat roata, să mi se rupă și axul volanului. Eram cu mâinile pe volan, dar nu mai aveam direcție”, a povestit Montoya într-un documentar difuzat de televiziunea spaniolă La Sexta.

„Accidentul de care se tem toți șoferii de camion este explozia roții de direcție, pentru că atunci nu mai ești tu cel care controlează volanul”, a explicat camionagiul. A povestit apoi că și el a trecut printr-o astfel de situație, adăugând că i s-a rupt axul volanului, ceea ce l-a lăsat complet fără posibilitatea de a face vreo manevră pentru a evita impactul.

„Acasă” la Laura Codruța Kövesi, șefa Parchetului European: „Am avut dosare în care s-au plătit sute de mii de euro ca să fie omorâți procurorii și șefii lor”
Recomandări
„Acasă” la Laura Codruța Kövesi, șefa Parchetului European: „Am avut dosare în care s-au plătit sute de mii de euro ca să fie omorâți procurorii și șefii lor”

„Din 10 accidente de acest fel, opt oameni mor, unul rămâne infirm, iar unul scapă teafăr. Tu, azi, te-ai născut din nou”, i-a spus polițistul care a venit la fața locului pentru a-l ajuta.

„Am văzut cum TIR-ul se ridică de la pământ”

Totul s-a petrecut pe 15 septembrie 2014.

„Luni dimineață m-am trezit, am plecat spre Murcia, la El Palmar. Am terminat de încărcat, am mâncat – mereu, după ce mănânc, dau o tură în jurul camionului, așa m-a învățat tata. Am plecat pe la 14:45 sau 15:00. Iar la ora 16:07, la kilometrul 78, direcția Granada, a explodat roata. Marca Goodyear”.

„Când a explodat, m-a aruncat mai întâi spre dreapta și apoi brusc spre stânga. Am traversat șoseaua și am izbit parapetul cu cabina”, a povestit Montoya, crezând că urma să se răstoarne.

„Frânam, frânam… dar când m-am uitat în oglindă și am văzut cele trei remorci ridicându-se în aer, am zis: Gata, m-am răsturnat. Pentru că vezi cum sar și atunci nu mai e nimic de făcut. Tot ce poți e să te pregătești pentru impact”.

În ciuda groazei, Antonio spune că a avut „mult noroc”: mai întâi pentru că a scăpat nevătămat, apoi pentru că drumul era liber. „N-am lovit pe nimeni. În momentul ăla, nu trecea nicio motocicletă, nicio mașină, niciun autobuz… nimeni. Eram singur”, afirmă cu ușurare.

Agentul Gărzii Civile care a ajuns primul la locul accidentului i-a spus clar că a fost un miracol.

Goodyear, anchetată pentru posibile anvelope defecte

Goodyear este implicată într-un scandal major care a ieșit la lumină în ultimii ani, legat de producerea și distribuirea unor anvelope defecte pentru camioane grele în Europa.

Scandalul a fost dezvăluit prin investigații jurnalistice și dezvăluiri ale unui denunțător anonim care a furnizat autorităților documente interne.

Problemele majore au fost legate de modelele Goodyear Marathon LHS II și LHS II+, care prezentau un defect grav numit separarea benzii de rulare, ce poate provoca explozia bruscă a anvelopei și pierderea controlului vehiculului, cu consecințe fatale.

Goodyear a fost acuzată că a ascuns acest defect pe o perioadă de mai bine de un deceniu, preferând să rezolve situația prin acorduri de despăgubire confidențiale cu companiile logistice, evitând recall-uri oficiale și notificări publice. Această strategie a dus la sute de accidente grave și cel puțin șapte decese doar în Franța, iar în Spania, numărul accidentelor legate de aceste anvelope a ajuns la peste 150.

De asemenea, autoritățile europene au fost criticate pentru că au permis ocolirea sistemului de alerte de siguranță UE, lăsând astfel un gol în supravegherea și prevenția riscurilor generate de aceste anvelope defecte. Pe durata scandalului, Goodyear a făcut schimburi limitate de anvelope defecte doar în anumite țări, fără să declare un recall generalizat.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
CCR dă azi verdictul la pensiile magistraților, după două amânări. Mai mulți judecători vor să respingă legea pe care Bolojan și-a asumat răspunderea - SURSE
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
S-a aflat ce a făcut, de fapt, fosta iubită a lui Dinu Patriciu cu averea de 240 de milioane de euro moștenită de la el. Mulți au rămas uimiți să afle decizia luată de Melanie Chen și încă nu e tot! Cel mai controversat detaliu, care e și acum pe buzele tuturor
Viva.ro
S-a aflat ce a făcut, de fapt, fosta iubită a lui Dinu Patriciu cu averea de 240 de milioane de euro moștenită de la el. Mulți au rămas uimiți să afle decizia luată de Melanie Chen și încă nu e tot! Cel mai controversat detaliu, care e și acum pe buzele tuturor
Are 21 de ani, e deștept și plin de mușchi, pentru că e pasionat de sport, la fel ca regretatul Felix Baumgartner. Dar stai să vezi din ce face bani Ayan, fiul Mihaelei Rădulescu. Conduce o echipă de zeci de oameni!
Unica.ro
Are 21 de ani, e deștept și plin de mușchi, pentru că e pasionat de sport, la fel ca regretatul Felix Baumgartner. Dar stai să vezi din ce face bani Ayan, fiul Mihaelei Rădulescu. Conduce o echipă de zeci de oameni!
Cel mai nou și neașteptat cuplu din showbiz! La câteva luni de când s-a despărțit de tatăl fetiței ei, artista și-a regăsit fericirea în brațele unui politician. Foto
Elle.ro
Cel mai nou și neașteptat cuplu din showbiz! La câteva luni de când s-a despărțit de tatăl fetiței ei, artista și-a regăsit fericirea în brațele unui politician. Foto
gsp
S-au lansat noile modele Dacia, la final de 2025 » Mașinile au „aripioare de rechin” și vor fi mai ieftine decât ale rivalelor
GSP.RO
S-au lansat noile modele Dacia, la final de 2025 » Mașinile au „aripioare de rechin” și vor fi mai ieftine decât ale rivalelor
Cristi Chivu a ajuns în Gazzetta dello Sport! Italienii au dat verdictul CATEGORIC
GSP.RO
Cristi Chivu a ajuns în Gazzetta dello Sport! Italienii au dat verdictul CATEGORIC
Parteneri
Uită-te bine la poză, sigur recunoști! Superba actriță din filmul adolescenței noastre se luptă pentru viața ei, iar motivul e sfâșietor
Libertateapentrufemei.ro
Uită-te bine la poză, sigur recunoști! Superba actriță din filmul adolescenței noastre se luptă pentru viața ei, iar motivul e sfâșietor
A fost jignită și criticată pentru greutatea ei, dar acum le-a dat peste nas. A topit 45 kg și arată ca o zeiță. Cum s-a afișat vedeta cu soțul ei, un mare actor
Avantaje.ro
A fost jignită și criticată pentru greutatea ei, dar acum le-a dat peste nas. A topit 45 kg și arată ca o zeiță. Cum s-a afișat vedeta cu soțul ei, un mare actor
Mădălina Ghenea, magnet pentru priviri! Imagini incendiare în lenjerie galbenă și momente rare cu fiica sa Charlotte, dezvăluite pe Instagram
Tvmania.ro
Mădălina Ghenea, magnet pentru priviri! Imagini incendiare în lenjerie galbenă și momente rare cu fiica sa Charlotte, dezvăluite pe Instagram

Alte știri

O tânără din București, găsită moartă în masivul Piatra Craiului. S-a prăbușit 250 de metri pe Brâul de Mijloc
Știri România 11:11
O tânără din București, găsită moartă în masivul Piatra Craiului. S-a prăbușit 250 de metri pe Brâul de Mijloc
Rusia a cerut României extrădarea unui ucrainean acuzat de „propagandă a terorismului”. Ce decizie au luat autoritățile române
Analiză
Știri România 11:00
Rusia a cerut României extrădarea unui ucrainean acuzat de „propagandă a terorismului”. Ce decizie au luat autoritățile române
Parteneri
Avertisment de la Bruxelles: Europa trebuie să se pregătească pentru un posibil război cu Rusia. România, printre cele mai vulnerabile țări
Adevarul.ro
Avertisment de la Bruxelles: Europa trebuie să se pregătească pentru un posibil război cu Rusia. România, printre cele mai vulnerabile țări
Iuliu Mureșan, prima reacție după ce a revenit președinte la CFR Cluj: „Ne vom bate la trofee!”. Condiția pusă lui Neluțu Varga. Exclusiv
Fanatik.ro
Iuliu Mureșan, prima reacție după ce a revenit președinte la CFR Cluj: „Ne vom bate la trofee!”. Condiția pusă lui Neluțu Varga. Exclusiv
De ce femeile trăiesc mai mult decât bărbații. Ce arată un nou studiu
Financiarul.ro
De ce femeile trăiesc mai mult decât bărbații. Ce arată un nou studiu
Superliga.ro (P)
Gemenii Irimia: „E un avantaj foarte mare să ne avem unul pe altul”
Gemenii Irimia: „E un avantaj foarte mare să ne avem unul pe altul”
Lucruri de urmărit în etapa a 13-a din Superliga
Lucruri de urmărit în etapa a 13-a din Superliga
Parteneri
Ioana Grama, prima reacție după ce s-a zvonit că l-ar fi înșelat pe fostul ei soț cu Bogdan Vlădău: „Nu am putut să mă abțin…”
Elle.ro
Ioana Grama, prima reacție după ce s-a zvonit că l-ar fi înșelat pe fostul ei soț cu Bogdan Vlădău: „Nu am putut să mă abțin…”
Se iubesc cântărețul Raoul și Mirabela Dauer?! Între ei e o diferență de 32 de ani! „Fiecare avem lumini și avem umbre”
Unica.ro
Se iubesc cântărețul Raoul și Mirabela Dauer?! Între ei e o diferență de 32 de ani! „Fiecare avem lumini și avem umbre”
Bilanțul victimelor e în creștere, iar Ilie Bolojan tocmai a dezvăluit că doi răniți au fost transportați în străinătate. Ce se întâmplă acum: „Din păcate...”
Viva.ro
Bilanțul victimelor e în creștere, iar Ilie Bolojan tocmai a dezvăluit că doi răniți au fost transportați în străinătate. Ce se întâmplă acum: „Din păcate...”

Monden

MasterChef 20 octombrie 2025. Concurenții părăsesc bucătăria de la Pro TV și ajung într-un loc special. „Nu e bine să-ți iei oamenii buni lângă tine”
Stiri Mondene 10:43
MasterChef 20 octombrie 2025. Concurenții părăsesc bucătăria de la Pro TV și ajung într-un loc special. „Nu e bine să-ți iei oamenii buni lângă tine”
Mesajul Laviniei Pîrva pentru Ștefan Bănică jr, care a împlinit 58 de ani: „Omul care aduce bucurie în viața mea ca soț, tată și prieten”
Stiri Mondene 10:20
Mesajul Laviniei Pîrva pentru Ștefan Bănică jr, care a împlinit 58 de ani: „Omul care aduce bucurie în viața mea ca soț, tată și prieten”
Parteneri
După ce a anunțat că se retrage de la „Românii au talent”, Dragoș Bucur face surpriza fanilor: revine la TV! Primele detalii despre emisiune și filmările care au început deja
TVMania.ro
După ce a anunțat că se retrage de la „Românii au talent”, Dragoș Bucur face surpriza fanilor: revine la TV! Primele detalii despre emisiune și filmările care au început deja
Un doljean şi-a ucis soţia, apoi şi-a pus capăt zilelor. Descoperirea şocantă, făcută de fiul de 13 ani
ObservatorNews.ro
Un doljean şi-a ucis soţia, apoi şi-a pus capăt zilelor. Descoperirea şocantă, făcută de fiul de 13 ani
O recunoști pe această frumusețe? E o mare artistă a României, e necăsătorită și nu a locuit niciodată cu un bărbat. Zice că „s-a măritat” cu muzica. A apărut în oraș și a atras toate privirile
Libertateapentrufemei.ro
O recunoști pe această frumusețe? E o mare artistă a României, e necăsătorită și nu a locuit niciodată cu un bărbat. Zice că „s-a măritat” cu muzica. A apărut în oraș și a atras toate privirile
Parteneri
A slăbit 40 de kilograme și a ajuns pe podium la bodybuilding natural: „Totul a început pe plajă!”
GSP.ro
A slăbit 40 de kilograme și a ajuns pe podium la bodybuilding natural: „Totul a început pe plajă!”
S-au lansat noile modele Dacia, la final de 2025 » Mașinile au „aripioare de rechin” și vor fi mai ieftine decât ale rivalelor
GSP.ro
S-au lansat noile modele Dacia, la final de 2025 » Mașinile au „aripioare de rechin” și vor fi mai ieftine decât ale rivalelor
Parteneri
HOROSCOP 20 octombrie 2025. Evenimente, oportunități și recomandări pentru fiecare semn zodiacal
Mediafax.ro
HOROSCOP 20 octombrie 2025. Evenimente, oportunități și recomandări pentru fiecare semn zodiacal
„Probabil, cu această ocazie, se vor face controale masive”. Ipoteze în cazul exploziei de pe Calea Rahovei
StirileKanalD.ro
„Probabil, cu această ocazie, se vor face controale masive”. Ipoteze în cazul exploziei de pe Calea Rahovei
Durere fără margini la Curtea de Argeș. Femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni a fost înmormântată. Imaginile cu băiatul cel mare sunt sfâșietoare: „O aștepta să vină la școală…”
Wowbiz.ro
Durere fără margini la Curtea de Argeș. Femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni a fost înmormântată. Imaginile cu băiatul cel mare sunt sfâșietoare: „O aștepta să vină la școală…”
Promo
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Advertorial
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Descoperă secretul unei case de vis
Advertorial
Descoperă secretul unei case de vis
Parteneri
Primele imagini cu Elena, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în Berceni! Victima se mutase în București pentru a le oferi un viitor mai bun copiilor, dar nimeni nu se gândea că o nenorocire se va abate asupra familiei
Wowbiz.ro
Primele imagini cu Elena, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în Berceni! Victima se mutase în București pentru a le oferi un viitor mai bun copiilor, dar nimeni nu se gândea că o nenorocire se va abate asupra familiei
Imagini groaznice din apartamentul unde s-a produs explozia din București
Redactia.ro
Imagini groaznice din apartamentul unde s-a produs explozia din București
Cutremur într-o zonă neobișnuită din România! Ce magnitudine a înregistrat seismul
KanalD.ro
Cutremur într-o zonă neobișnuită din România! Ce magnitudine a înregistrat seismul

Politic

Răsturnare de situație în sondajele pentru Primăria București. Daniel Băluță e favorit clar, lupta pentru locul doi e strânsă - CURS
Politică 11:12
Răsturnare de situație în sondajele pentru Primăria București. Daniel Băluță e favorit clar, lupta pentru locul doi e strânsă – CURS
CCR dă azi verdictul la pensiile magistraților, după două amânări. Mai mulți judecători vor să respingă legea pe care Bolojan și-a asumat răspunderea - SURSE
Politică 00:25
CCR dă azi verdictul la pensiile magistraților, după două amânări. Mai mulți judecători vor să respingă legea pe care Bolojan și-a asumat răspunderea – SURSE
Parteneri
40 Under 40 / Două surori, un brand frumos, o poveste fascinantă: cum au transformat moda într-un act artistic ieșencele Anca și Silvia Negulescu - GALERIE FOTO
ZiaruldeIasi.ro
40 Under 40 / Două surori, un brand frumos, o poveste fascinantă: cum au transformat moda într-un act artistic ieșencele Anca și Silvia Negulescu - GALERIE FOTO
Neluțu Varga a anunțat noul președinte de la CFR Cluj. „A fost o decizie grea!”. Exclusiv
Fanatik.ro
Neluțu Varga a anunțat noul președinte de la CFR Cluj. „A fost o decizie grea!”. Exclusiv
Forma creierului poate trăda instalarea demenței
Spotmedia.ro
Forma creierului poate trăda instalarea demenței