Meseria de camionagiu este una dintre cele mai grele care există. Antonio Montoya, un șofer de TIR care a petrecut zeci de ani pe șosea, își amintește cu nostalgie vremurile de altădată: „Dacă mă gândesc la anul 1990, aș plânge. La 22 de ani conduceam un TIR… și se câștigau bani. Nu se poate compara”.

Spune că este încă în meserie, pentru că nu are alternativă: „Și unde să mă duc acum? Cine mă mai vrea pe mine? Doar drumul… doar el mi-a rămas”.

Și asta, deși în urmă cu 11 ani și-a trăit cel mai mare coșmar: „explozia roții de direcție”. „Am avut ghinionul ca, atunci când a explodat roata, să mi se rupă și axul volanului. Eram cu mâinile pe volan, dar nu mai aveam direcție”, a povestit Montoya într-un documentar difuzat de televiziunea spaniolă La Sexta.

„Accidentul de care se tem toți șoferii de camion este explozia roții de direcție, pentru că atunci nu mai ești tu cel care controlează volanul”, a explicat camionagiul. A povestit apoi că și el a trecut printr-o astfel de situație, adăugând că i s-a rupt axul volanului, ceea ce l-a lăsat complet fără posibilitatea de a face vreo manevră pentru a evita impactul.

„Din 10 accidente de acest fel, opt oameni mor, unul rămâne infirm, iar unul scapă teafăr. Tu, azi, te-ai născut din nou”, i-a spus polițistul care a venit la fața locului pentru a-l ajuta.

„Am văzut cum TIR-ul se ridică de la pământ”

Totul s-a petrecut pe 15 septembrie 2014.

„Luni dimineață m-am trezit, am plecat spre Murcia, la El Palmar. Am terminat de încărcat, am mâncat – mereu, după ce mănânc, dau o tură în jurul camionului, așa m-a învățat tata. Am plecat pe la 14:45 sau 15:00. Iar la ora 16:07, la kilometrul 78, direcția Granada, a explodat roata. Marca Goodyear”.

„Când a explodat, m-a aruncat mai întâi spre dreapta și apoi brusc spre stânga. Am traversat șoseaua și am izbit parapetul cu cabina”, a povestit Montoya, crezând că urma să se răstoarne.

„Frânam, frânam… dar când m-am uitat în oglindă și am văzut cele trei remorci ridicându-se în aer, am zis: Gata, m-am răsturnat. Pentru că vezi cum sar și atunci nu mai e nimic de făcut. Tot ce poți e să te pregătești pentru impact”.

În ciuda groazei, Antonio spune că a avut „mult noroc”: mai întâi pentru că a scăpat nevătămat, apoi pentru că drumul era liber. „N-am lovit pe nimeni. În momentul ăla, nu trecea nicio motocicletă, nicio mașină, niciun autobuz… nimeni. Eram singur”, afirmă cu ușurare.

Agentul Gărzii Civile care a ajuns primul la locul accidentului i-a spus clar că a fost un miracol.

Goodyear, anchetată pentru posibile anvelope defecte

Goodyear este implicată într-un scandal major care a ieșit la lumină în ultimii ani, legat de producerea și distribuirea unor anvelope defecte pentru camioane grele în Europa.

Scandalul a fost dezvăluit prin investigații jurnalistice și dezvăluiri ale unui denunțător anonim care a furnizat autorităților documente interne.

Problemele majore au fost legate de modelele Goodyear Marathon LHS II și LHS II+, care prezentau un defect grav numit separarea benzii de rulare, ce poate provoca explozia bruscă a anvelopei și pierderea controlului vehiculului, cu consecințe fatale.

Goodyear a fost acuzată că a ascuns acest defect pe o perioadă de mai bine de un deceniu, preferând să rezolve situația prin acorduri de despăgubire confidențiale cu companiile logistice, evitând recall-uri oficiale și notificări publice. Această strategie a dus la sute de accidente grave și cel puțin șapte decese doar în Franța, iar în Spania, numărul accidentelor legate de aceste anvelope a ajuns la peste 150.

De asemenea, autoritățile europene au fost criticate pentru că au permis ocolirea sistemului de alerte de siguranță UE, lăsând astfel un gol în supravegherea și prevenția riscurilor generate de aceste anvelope defecte. Pe durata scandalului, Goodyear a făcut schimburi limitate de anvelope defecte doar în anumite țări, fără să declare un recall generalizat.

