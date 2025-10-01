Pompierii au fost chemaţi în jurul orei locale 4.40, iar circulaţia în zonă a fost oprită pe durata intervenţiei. Mai mult, forțele speciale au neutralizat capcane explozive descoperite în clădire.

Poliția a transmis că explozia din clădirea rezidențială aflată în nordul orașului a fost provocată intenționat, în urma unui conflict familial. O persoană a fost găsită moartă, iar alta este dată dispărută.

Tabloidul Bild a scris că un bărbat, suspectat că a provocat incendiul şi explozia, a fost găsit mort, iar o a doua persoană a fost rănită prin împuşcare. Poliția nu a confirmat deocamdată împușcăturile. Un dispozitiv amplu de poliţie a fost mobilizat în jurul imobilului rezidențial.

„Nu există, în prezent, niciun pericol pentru public”, a declarat un purtător de cuvânt al poliţiei, precizând că „nu există nicio legătură cu Oktoberfest”, sărbătoarea tradiţională organizată în oraş. Totuși, din motive de precauție, sărbătoarea berii a fost oprită temporar, iar persoanele aflate în zonă au fost evacuate.

Ce cred vecinii bulgari despre trecerea de la leva la euro de anul viitor: „Nu fiți invidioși!”
Recomandări
Ce cred vecinii bulgari despre trecerea de la leva la euro de anul viitor: „Nu fiți invidioși!”

Festivalul berii Oktoberfest din Munchen va rămâne închis până cel puțin la ora locală 17:00. „În prezent investigăm toate posibilitățile. Se analizează posibile legături cu alte locații din München, inclusiv Theresienwiese (unde are loc Oktoberfest)”, au precizat polițiștii.

Oktoberfest s-a deschis pe 20 septembrie și se va încheia pe 5 octombrie.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Butonul ascuns în mașină care economisește până la 30% din combustibil
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Cum arată mormântul lui Dan Spătaru la 21 de ani de la moartea sa. Toți trecătorii observă asta când ajung în cimitir. Acum, s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția, mai ales în a treia poză
Viva.ro
Cum arată mormântul lui Dan Spătaru la 21 de ani de la moartea sa. Toți trecătorii observă asta când ajung în cimitir. Acum, s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția, mai ales în a treia poză
Primele imagini de la înmormântarea Ioanei Popescu. Câteva flori în sicriu și coroane pe lângă, puține pungi de împărțit, oameni câți să-i numeri pe degete. Un obiect, care e așezat pe ea, i-a înmărmurit pe toți / Foto
Unica.ro
Primele imagini de la înmormântarea Ioanei Popescu. Câteva flori în sicriu și coroane pe lângă, puține pungi de împărțit, oameni câți să-i numeri pe degete. Un obiect, care e așezat pe ea, i-a înmărmurit pe toți / Foto
Adevăratul motiv pentru care Nicole Kidman și Keith Urban divorțează după 19 ani de căsnicie! Ce au dezvăluit apropiații: „E șocată de...”
Elle.ro
Adevăratul motiv pentru care Nicole Kidman și Keith Urban divorțează după 19 ani de căsnicie! Ce au dezvăluit apropiații: „E șocată de...”
gsp
„Tot ce auziți e adevărat, mor de foame!”. Fostul portar, cândva în top 5 din Europa, trăiește acum în sărăcie lucie
GSP.RO
„Tot ce auziți e adevărat, mor de foame!”. Fostul portar, cândva în top 5 din Europa, trăiește acum în sărăcie lucie
Valentin Ceaușescu are probleme grave de sănătate și a cerut ajutor de la statul român: „O singură injecție costă puțin peste 7.500 lei”
GSP.RO
Valentin Ceaușescu are probleme grave de sănătate și a cerut ajutor de la statul român: „O singură injecție costă puțin peste 7.500 lei”
Parteneri
Ultima oră, au apărut imaginile! Scene de nepermis la căpătâiul Ioanei Popescu!! Iubitul ei a făcut un gest revoltător chiar lângă sicriu, iar Mara Bănică a intervenit în forță!
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră, au apărut imaginile! Scene de nepermis la căpătâiul Ioanei Popescu!! Iubitul ei a făcut un gest revoltător chiar lângă sicriu, iar Mara Bănică a intervenit în forță!
Uite-o pe iubita lui Tudor Chirilă cum gătește pentru turiști la pensiunea de la Porumbacu! Iulia a pus murături, a umplut cămara și a publicat imaginile!
Avantaje.ro
Uite-o pe iubita lui Tudor Chirilă cum gătește pentru turiști la pensiunea de la Porumbacu! Iulia a pus murături, a umplut cămara și a publicat imaginile!
Cum arată casa în care a crescut Ștefan Floroaica. Concurentul de la „Asia Express” a avut o copilărie simplă, departe de agitația capitalei
Tvmania.ro
Cum arată casa în care a crescut Ștefan Floroaica. Concurentul de la „Asia Express” a avut o copilărie simplă, departe de agitația capitalei

Alte știri

Cele cinci județe din România în care 65% dintre decesele anuale sunt cauzate de afecțiuni ale sistemului cardiovascular
Știri România 13:00
Cele cinci județe din România în care 65% dintre decesele anuale sunt cauzate de afecțiuni ale sistemului cardiovascular
Vaccinarea antigripală, recomandată de Ministerul Sănătății. Cine beneficiază de compensare
Știri România 12:28
Vaccinarea antigripală, recomandată de Ministerul Sănătății. Cine beneficiază de compensare
Parteneri
Românii, în centrul unui scandal în Germania. IT-ist român din Berlin acuză Der Spiegel: „Articol rasist”
Adevarul.ro
Românii, în centrul unui scandal în Germania. IT-ist român din Berlin acuză Der Spiegel: „Articol rasist”
Câți bani a încasat FCSB de la UEFA și din biletele cu Young Boys Berna. Anunțul lui Gigi Becali
Fanatik.ro
Câți bani a încasat FCSB de la UEFA și din biletele cu Young Boys Berna. Anunțul lui Gigi Becali
Shein și Temu pregătesc bomba pe piața românească! Livrările pot exploda peste noapte
Financiarul.ro
Shein și Temu pregătesc bomba pe piața românească! Livrările pot exploda peste noapte
Superliga.ro (P)
Rapid - Hermannstadt 1-2. Învinși în prelungiri
Rapid - Hermannstadt 1-2. Învinși în prelungiri
Raul Palmeș: „Am reaprins lumina în oraș”
Raul Palmeș: „Am reaprins lumina în oraș”
Parteneri
Daciana Sârbu face noi dezvăluiri despre actualul ei iubit, Alex Ghionea, și divorțul de Victor Ponta: „Nu am motiv să țin ceva secret, dar…”
Elle.ro
Daciana Sârbu face noi dezvăluiri despre actualul ei iubit, Alex Ghionea, și divorțul de Victor Ponta: „Nu am motiv să țin ceva secret, dar…”
A uitat protocolul! Nicușor Dan, întors din drum la Timișoara. Moment stânjenitor pentru președinte, după ce a uitat ce trebuia să facă / FOTO
Unica.ro
A uitat protocolul! Nicușor Dan, întors din drum la Timișoara. Moment stânjenitor pentru președinte, după ce a uitat ce trebuia să facă / FOTO
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Viva.ro
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD

Monden

Ce spune Lili Sandu despre nunta cu Silviu Țolu: „Sunt tipicară, vreau să mă implic”
Exclusiv
Stiri Mondene 12:51
Ce spune Lili Sandu despre nunta cu Silviu Țolu: „Sunt tipicară, vreau să mă implic”
Scandal între Anda Adam și Mara Bănică, după încheierea filmărilor de la Asia Express. Cântăreața a jignit-o pe jurnalistă: „Ești cel mai varză om”
Stiri Mondene 12:30
Scandal între Anda Adam și Mara Bănică, după încheierea filmărilor de la Asia Express. Cântăreața a jignit-o pe jurnalistă: „Ești cel mai varză om”
Parteneri
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul său, Călin Hagima. Artista a devenit mamă de gemeni
TVMania.ro
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul său, Călin Hagima. Artista a devenit mamă de gemeni
Jumătate de țară intră sub alertă de cod portocaliu și galben de ploi abundente. La munte, viscol
ObservatorNews.ro
Jumătate de țară intră sub alertă de cod portocaliu și galben de ploi abundente. La munte, viscol
Cine este Mihai Lungu, ultimul bărbat din viața Ioanei Popescu. Trecutul său dubios și condamnarea la închisoare
Libertateapentrufemei.ro
Cine este Mihai Lungu, ultimul bărbat din viața Ioanei Popescu. Trecutul său dubios și condamnarea la închisoare
Parteneri
Britanicii sunt uluiți după ce au văzut noua Dacia: „Să anunțe că e păcăleală de 1 aprilie”
GSP.ro
Britanicii sunt uluiți după ce au văzut noua Dacia: „Să anunțe că e păcăleală de 1 aprilie”
Mihai Popovici, tatăl lui David Popovici, acuzat că și-a angajat fratele la casieria bazinului. Replica lui: „Nu am încălcat nicio lege”
GSP.ro
Mihai Popovici, tatăl lui David Popovici, acuzat că și-a angajat fratele la casieria bazinului. Replica lui: „Nu am încălcat nicio lege”
Parteneri
Liderii europeni discută la Copenhaga despre securitate și războiul din Ucraina, în urma incidentelor cu drone
Mediafax.ro
Liderii europeni discută la Copenhaga despre securitate și războiul din Ucraina, în urma incidentelor cu drone
El este criminalul care și-a ucis în bătaie soția bolnavă de cancer, după care a fugit cu amanta din țară. Maricica s-a stins după mai multe săptămâni de comă
StirileKanalD.ro
El este criminalul care și-a ucis în bătaie soția bolnavă de cancer, după care a fugit cu amanta din țară. Maricica s-a stins după mai multe săptămâni de comă
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Wowbiz.ro
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Promo
Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
Advertorial
Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
Ultimul interviu al Ioanei Popescu. Jurnalista era de nerecunoscut: bolile își puseseră amprenta asupra ei, însă se chinuia din răsputeri să ascundă totul
Wowbiz.ro
Ultimul interviu al Ioanei Popescu. Jurnalista era de nerecunoscut: bolile își puseseră amprenta asupra ei, însă se chinuia din răsputeri să ascundă totul
„A fost otrăvită de o mână criminală!” Mama Andreei Cuciuc, declarații șoc la un an de la moartea fetei! „Criminalul să fie pedepsit!”
StirileKanalD.ro
„A fost otrăvită de o mână criminală!” Mama Andreei Cuciuc, declarații șoc la un an de la moartea fetei! „Criminalul să fie pedepsit!”
A murit ambasadorul Traian Chebeleu! Anunțul a fost făcut de Adrian Nastase
KanalD.ro
A murit ambasadorul Traian Chebeleu! Anunțul a fost făcut de Adrian Nastase

Politic

Nicușor Dan a uitat protocolul înaintea intonării imnului, la Timișoara, unde a depus o coroană de flori la Monumentul Crucificării | VIDEO
Politică 30 sept.
Nicușor Dan a uitat protocolul înaintea intonării imnului, la Timișoara, unde a depus o coroană de flori la Monumentul Crucificării | VIDEO
Președinția returnează 17,5 milioane de lei din bugetul alocat în 2025. „Știu că pentru mulți români, vremurile sunt grele. E o chestiune de bun-simț”, afirmă Nicușor Dan
Politică 30 sept.
Președinția returnează 17,5 milioane de lei din bugetul alocat în 2025. „Știu că pentru mulți români, vremurile sunt grele. E o chestiune de bun-simț”, afirmă Nicușor Dan
Parteneri
Banca Centrală Europeană: Stați calmi, dar păstrați bani cash! Ce sumă e recomandat să avem fiecare dintre noi acasă
Spotmedia.ro
Banca Centrală Europeană: Stați calmi, dar păstrați bani cash! Ce sumă e recomandat să avem fiecare dintre noi acasă
Dezvăluirile lui Mitică Dragomir: “Am făcut preinfarct, era să mor din cauza lui!”. Adrian Porumboiu și Ion Crăciunescu au fost fotbaliști la echipa lui Dragomir înainte de a deveni arbitri
Fanatik.ro
Dezvăluirile lui Mitică Dragomir: “Am făcut preinfarct, era să mor din cauza lui!”. Adrian Porumboiu și Ion Crăciunescu au fost fotbaliști la echipa lui Dragomir înainte de a deveni arbitri
S-au descoperit cele mai vechi mumii din lume, cu mii de ani mai bătrâne decât cele din Egipt
Spotmedia.ro
S-au descoperit cele mai vechi mumii din lume, cu mii de ani mai bătrâne decât cele din Egipt