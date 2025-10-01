Pompierii au fost chemaţi în jurul orei locale 4.40, iar circulaţia în zonă a fost oprită pe durata intervenţiei. Mai mult, forțele speciale au neutralizat capcane explozive descoperite în clădire.

Poliția a transmis că explozia din clădirea rezidențială aflată în nordul orașului a fost provocată intenționat, în urma unui conflict familial. O persoană a fost găsită moartă, iar alta este dată dispărută.

Großeinsatz in #München. Ein Wohnhaus stand in Brand, der Auslöser sollen Explosionen gewesen sein. Es soll Zusammenhang zu einer #Bombendrohung geben, weshalb das #Oktoberfest vorerst geschlossen bleibt. https://t.co/7kYQy0L5WO pic.twitter.com/FuYD7crtkn — Saarbrücker Zeitung (@szaktuell) October 1, 2025

Tabloidul Bild a scris că un bărbat, suspectat că a provocat incendiul şi explozia, a fost găsit mort, iar o a doua persoană a fost rănită prin împuşcare. Poliția nu a confirmat deocamdată împușcăturile. Un dispozitiv amplu de poliţie a fost mobilizat în jurul imobilului rezidențial.

„Nu există, în prezent, niciun pericol pentru public”, a declarat un purtător de cuvânt al poliţiei, precizând că „nu există nicio legătură cu Oktoberfest”, sărbătoarea tradiţională organizată în oraş. Totuși, din motive de precauție, sărbătoarea berii a fost oprită temporar, iar persoanele aflate în zonă au fost evacuate.

Festivalul berii Oktoberfest din Munchen va rămâne închis până cel puțin la ora locală 17:00. „În prezent investigăm toate posibilitățile. Se analizează posibile legături cu alte locații din München, inclusiv Theresienwiese (unde are loc Oktoberfest)”, au precizat polițiștii.

Oktoberfest s-a deschis pe 20 septembrie și se va încheia pe 5 octombrie.

