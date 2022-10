Sâmbătă, 1 octombrie, mai multe relatări au inundat rețelele de socializare, anunțând explozii și un incendiu pe aerodromul militar Belbek din Crimeea.

„Explozii majore la principala bază aeriană militară rusă din Belbek, în Crimeea ocupată de Rusia”, a scris o persoană, în timp ce o alta a publicat o înregistrate video în dreptul căreia a precizat: „Un avion a luat foc în timpul aterizării pe aerodromul Belbek din Crimeea. S-au raportat explozii”.

BREAKING: Aircraft catches fire during landing at Belbek airfield in Crimea. Explosions reported. pic.twitter.com/kY1qaaI4dR

Incidentul a fost confirmat și de guvernatorul rus din Sevastopol. „Situație extraordinară la aerodromul Belbek. Potrivit salvatorilor, avionul a derapat de pe pistă în timpul aterizării și a luat foc. Pompierii se află în prezent la fața locului. Vă rugăm să vă păstrați calmul”, a transmis acesta.

„Alte vești proaste pentru Putin astăzi. Ceva arde pe aeroportul militar Belbek din Sevastopol… Guvernatorul local spune că este vorba de un avion militar care a depășit pista și s-a prăbușit”, a scris o altă persoană pe Twitter, publicând imagini cu norul negru de fum care se ridica deasupra aerodromului.

More bad news for Putin today. Something burning at Belbek military airport in Sevastopol.. local governor says it’s a military plane thst overshot the runway and crashed. pic.twitter.com/q3UfAa1VaD