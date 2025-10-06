Conform Krîmskii Veter, explozii au avut loc duminică seara în apropierea bazelor aeriene militare Sakî și Kacea, precum și în orașul Simferopol și stațiunile balneare Feodosia și Eupatoria.

La Feodosia, exploziile au fost urmate de un incendiu la depozitul de combustibil din localitate. Incendiul este atât de puternic, încât poate fi observat de la zeci de kilometri distanță.

Depozitul de combustibil din Feodosia, cu o capacitate de 250.000 de tone, este cel mai mare din Crimeea. Protejat de sisteme de apărare aeriană Panțir-S1, acest depozit este folosit atât pentru aprovizionarea marinei ruse, cât și a forțelor terestre care au invadat Ucraina la 24 februarie 2022.

Imagini din satelit analizate de Krîmskii Veter arată că ucrainenii au distrus până acum 12 din cele 34 de rezervoare ale depozitului din Feodosia.

Noul atac are loc pe fondul unei penurii de combustibil în Crimeea. Guvernatorul peninsulei, Serghei Aksionov, care a fost numit de regimul de la Moscova, a recunoscut că atacurile cu drone ucrainene au dus la probleme în aprovizionarea peninsulei cu combustibil. În prezent, locuitorii din Crimeea se confruntă cu o limită de 20 de litri de benzină sau motorină la pompă, în contextul în care 50% din benzinării nu mai sunt funcționale. În plus, aceste atacuri cu redus cu 10% producția de benzină în toată Rusia și au afectat 40% din rafinarea petrolului.

Pe de altă parte, 40.000 de oameni din regiunea rusă Belgorod au rămas fără curent elecric începând de duminică seara. Este pentru a doua oară în ultima săptămână când regiunea Belgorod se confruntă cu o astfel de problemă după un atac cu drone efectuat de ucraineni. În Ucraina, oamenii sunt nevoiți să trăiască aproape zilnic cu întreruperi de curent electric din cauza atacurilor aeriene rusești.

Ministerul rus al Apărării a emis un comunicat în care a revendicat doborârea a 251 de drone ucrainene, dintre care 40 deasupra Crimeei, 62 deasupra Mării Negre și cinci deasupra Mării Azov, dar nu a menționat nimic, ca de obicei, despre pagubele suferite de Rusia.

La rândul său, armata rusă și-a intensificat în ultimele zile loviturile asupra rețelei electrice ucrainene, generând temeri cu privire la o campanie menită să cufunde Ucraina în întuneric odată cu apropierea iernii, cum s-a întâmplat și în 2024.

