Procesele lui Valeri Zveghințev și Vladislav Galkin sunt ultimele dintr-o serie lungă pentru „trădare” intentate împotriva unor oameni de știință ruși specializați în rachete hipersonice.

Valeri Zveghințev, în vârstă de 82 de ani, este un om de știință de top care a activat în principal la Institutul de mecanică teoretică și aplicată Hristianovici (ITAM) din orașul Novosibirsk (Siberia).

Doi dintre colegii săi, Anatoli Maslov și Aleksandr Șipliuk, au fost condamnați la 14, respectiv 15 ani de închisoare în 2024.

Vladislav Galkin, în vârstă de 71 de ani, a activat la o altă universitate din Siberia și a publicat articole de specialitate în colaborare cu Zveghințev și Șipliuk.

Cei doi savanți s-au declarat nevinovați, iar susținătorii lor au precizat că articolele și deplasările la conferințe științifice internaționale au fost aprobate în prealabil de serviciile ruse de securitate.

În ultimul deceniu, regimul de la Moscova a intentat cel puțin 10 procese pentru trădare împotriva unor oameni de știință implicați în cercetări în domeniul zborului la viteze care depășesc Mach 5.

Într-o scrisoare deschisă publicată în 2023, colegii cercetătorilor arestați de la ITAM au declarat că toți cei inculpați sunt nevinovați, iar acuzațiile împotriva lor dăunează științei ruse și descurajează tinerele minți sclipitoare să intre în domeniu.

Cu o zi în urmă, a fost declarat mort generalul-colonel Stanislav Petrov, primul comandant al Forțelor ruse de Apărare împotriva armelor chimice, biologice, radiologice și nucleare. Presa loială Kremlinului susține că acesta s-a sinucis în bucătăria apartamentului său din Moscova.

Demis de la șefia Forțelor de Apărare împotriva armelor chimice la doi ani după preluarea puterii de către Vladimir Putin, generalul Stanislav Petrov a activat mult timp în calitate de cercetător de top la „Centrul științific 27”. Acest centru este vizat de sancțiuni impuse de UE, SUA și Marea Britanie din cauza dezvoltării unor arme chimice utilizate de trupele ruse în Ucraina.