Potrivit reprezentanților Andreas STIHL Power Tools România, noua unitate de producție ultramodernă va fi un element central al strategiei globale a companiei pe segmentul produselor pe baterii și marchează o etapă importantă în transformarea portofoliului către soluții inovatoare.

La evenimentul inaugural sunt așteptați membri ai familiei Stihl, conducerea executivă a grupului, oficiali locali și naționali, precum și premierul Ilie Bolojan.

Fabrica, construită pe un teren de 14,5 hectare în Parcul Industrial I din Oradea, în apropierea unității Plexus, este una dintre cele mai mari investiții realizate în oraș.

Anunțul privind venirea companiei în Oradea a fost făcut în iunie 2022 de primarul Florin Birta, care a subliniat că este „cea mai mare investiție în parcurile industriale orădene de la înființarea lor și până în prezent”.

Noua unitate va produce o gamă variată de unelte electrice portabile pe baterii – de la mașini de tuns gard viu, suflante, mașini de tuns și tăietoare de grădină, până la tocătoare, roboți de tuns iarbă și alte utilaje similare.

Tot aici se vor fabrica și pachete de baterii, precum și piese și subansamble din mase plastice.

Planurile companiei prevăd atingerea unui efectiv de aproximativ 700 de angajați până în 2028.

