De Adrian Cochino,

Familia regală din Oudh, formată dintr-o mamă și doi copii, a intrat brusc în atenția publică la începutul anilor 1970, când a apărut de nicăieri într-o stație feroviară din New Delhi, India, pentru a-și cere insistent înapoi proprietățile furate.

Ce proprietăți? Oudh fusese un bogat regat din India, anexat în 1856 de britanici, o traumă de pe urma căreia capitala statului, Lucknow, nu și-a mai revenit niciodată.

Inima orașului este încă formată în mare parte din fostele palate, acum în declin, ale regatului pierdut. Iar urmașii familiei regale dezmoștenite le voiau înapoi și au insistat că vor rămâne în gară până când acest lucru se va întâmpla.

Personajele, așa cum au relatat mai toți jurnaliștii străini de la acea vreme, aveau într-adevăr ceva regal în ele, sau în orice caz, ceva excentric.



Regina Wilayat, prințul Ali Raza și prințesa Sakina, așa cum s-au recomandat, se prezentau drept ultimii dintr-o dinastie musulmană șiită, a nababilor din Oudh, o familie cu origini persane.

Musulmanii din India deveneau tot mai interesați de familia regală. La fel și jurnaliștii străini care vedeau în povestea familiei o mină de aur.

Guvernul nu avea nevoie nici de ciocniri între hinduși și musulmani, dar nici de publicitate negativă în presa internațională, așa că a decis să ofere familiei un palat, în fapt o cabană de vânătoare ruinată din New Delhi, cunoscută sub numele de Malcha Mahal.



A fost acceptată, în 1984, familia s-a retras acolo, iar regina Wilayat nu a mai apărut în public vreodată.

În timp, poveștile despre familia regală din cabana de vânătoare, aflată într-o pădure din New Delhi, izolată în jungla deasă de metropola cu milioane de locuitori, au devenit tot mai rare. Iar legenda și misterul au crescut.

A crescut și numărul celor care acuzau familia de impostură. La o adică, nu prezentaseră nicio dovadă clară că au vreo legătură cu regatul pierdut Oudh.



Când jurnalista New York Times a pătruns pentru prima dată în ”palat”, acum câțiva ani, din familia regală nu mai rămăsese decât prințul Ali Raza, un bătrânel excentric.

Mama lui, regina Wilayat, murise în 1993, posibil prin sinucidere, dar prințul continua să îi pună o farfurie și un pahar cu apă proaspătă la masă în fiecare zi.



Prințesa Sakina murise și ea, în urmă cu câteva luni sau poate câțiva ani, este neclar, iar prințul a mărturisit că o îngropase cu mâinile lui.

Ali Raza nu a oferit detalii foarte precise și credibile despre el și despre familia sa pentru New York Times.



Singurul lucru clar: era un om izolat, asemenea familiei sale dispărute, care nu voia să aibă de-a face cu localnicii, ci doar, uneori, cu jurnaliștii străini.



Și asta pentru că, în opinia sa, nu doar că cei din exterior erau indieni, dar erau inferiori în general din punct de vedere social.

A urmat inevitabilul.



#Delhi: Ali Raza, who claimed to be the last prince of Royal house of Oudh, found dead at his Malcha Mahal near forest area in Chanakyapuri. pic.twitter.com/yRpy2QIuKc