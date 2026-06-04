Despre usturoiul verde și beneficiile lui

Usturoiul verde este unul dintre ingredientele aparent banale, dar care reușesc să transforme complet gustul unei mâncări. Spre deosebire de usturoiul uscat, pe care îl găsim tot timpul anului, usturoiul verde are o textură mai fragedă, un gust mai blând, mai puțin iute, și o aromă proaspătă.

Usturoiul verde este usturoiul cules înainte ca bulbii să se maturizeze complet și să se usuce. Tocmai de aceea are frunze lungi și verzi, tulpini fragede și căpățâni mici. Întreaga plantă poate fi folosită în bucătărie, de la partea albă până la frunzele verzi, ceea ce îl face foarte versatil. În multe bucătării, usturoiul verde este folosit în supe, tocănițe, omlete, salate, sosuri sau preparate la cuptor.

Beneficii

Pe lângă rolul său culinar, usturoiul verde este apreciat și pentru proprietățile sale nutritive. La fel ca usturoiul uscat, conține alicină, o substanța responsabilă pentru o mare parte dintre efectele benefice ale usturoiului asupra organismului.

Alicina se formează atunci când planta este tăiată sau zdrobită și are proprietăți antioxidante și antimicrobiene. Studiile despre usturoi arată că acești compuși pot contribui la susținerea sănătății cardiovasculare, la reducerea stresului oxidativ și la susținerea sistemului imunitar.

Usturoiul verde conține și vitamina C, vitamine din complexul B, mangan, antioxidanți și diferite substanțe care susțin funcționarea normală a organismului. Pentru că este recoltat tânăr și consumat adesea proaspăt, își păstrează mai bine anumite vitamine sensibile la procesare și uscare. Usturoiul verde poate avea un conținut mai bun de vitamina C decât usturoiul deshidratat sau păstrat mult timp.

Un alt motiv pentru care este atât de apreciat ține de efectele sale asupra digestiei și imunității. Consumat moderat, poate stimula pofta de mâncare și digestia, iar compușii săi activi sunt cunoscuți pentru efectul antibacterian și antifungic. În medicina tradițională, usturoiul a fost folosit de secole ca aliment cu rol protector împotriva răcelilor și infecțiilor de sezon. Cercetările susțin o parte dintre aceste utilizări, mai ales în ceea ce privește efectele antioxidante și rolul său în susținerea sănătății inimii și a circulației.

Poate fi adăugat crud în salate și sosuri, sotat rapid în tigaie sau folosit în mâncăruri tradiționale de primăvară. Aroma lui delicată nu acoperă celelalte ingrediente, ci le completează.

Cum faci sos de usturoi verde – rețete

Ca și în cazul usturoiului uscat, și cel verde este minunat în sosuri rapide și aromate. Fie că preferi un sos rapid rece, fie unul cald, cu smânântă sau chiar un peste de usturoi verde, iată câteva rețete delicioase din care să te inspiri:

Rețetă de sos cremos de usturoi verde cu iaurt și lămâie

Rețetă de sos cremos de usturoi verde – Foto Shutterstock

Ingrediente

o legătură de usturoi verde, aproximativ 5-6 fire,

200 g iaurt grecesc sau iaurt gras,

1-2 linguri de ulei de măsline,

1 lingură zeamă de lămâie,

sare, piper și, opțional, câteva frunze de pătrunjel sau mărar

o lingură de smântână – opțional

Mod de preparare

Spală bine usturoiul verde, mai ales la baza frunzelor, unde poate rămâne pământ. Taie capetele mai tari, apoi toacă mărunt partea albă și cea verde fragedă. Dacă frunzele sunt foarte groase sau fibroase, folosește doar porțiunile fragede. Pune usturoiul într-un mojar sau într-un blender mic, adaugă un praf de sare și zdrobește-l până începe să lase suc. Sarea ajută usturoiul să se înmoaie și să își elibereze aroma.

Adaugă uleiul treptat, amestecând ca la un mujdei fin. Nu trebuie să obții o emulsie perfectă, dar este bine ca usturoiul să fie bine frecat cu ulei, pentru că aroma devine plăcută. Separat, pune iaurtul într-un bol și amestecă-l cu zeama de lămâie. Adaugă pasta de usturoi verde peste iaurt și omogenizează bine. Gustă și potrivește de sare, piper și lămâie.

Sosul este cel mai bun după ce stă 15-20 de minute la frigider, pentru ca aromele să se așeze. Dacă ți se pare prea gros, îl poți subția cu o lingură de apă rece sau cu puțin lapte.

Rezultatul trebuie să fie un sos cremos, răcoritor, ușor acrișor și aromat. Este excelent lângă cartofi noi fierți sau copți, dovlecei la grătar, piept de pui, frigărui, chiftele sau ca dressing pentru o salată cu ouă fierte și verdețuri.

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Rețetă de sos cald de usturoi verde cu unt, smântână și verdețuri

2 legături de usturoi verde,

30-40 g unt,

1 lingură ulei,

150 ml smântână pentru gătit,

2-3 linguri parmezan ras sau cașcaval fin ras,

sare, piper și puțină zeamă de lămâie.

Opțional, poți adăuga mărar, pătrunjel sau câteva frunze de busuioc.

Mod de preparare

Spală usturoiul verde și toacă-l rondele fine. Separă, pe cât posibil, partea albă de frunzele verzi. Partea albă are aromă mai intensă și are nevoie de puțin mai mult timp la tigaie, în timp ce frunzele verzi se gătesc rapid. Pune untul și uleiul într-o tigaie, la foc mic spre mediu. Când untul s-a topit, adaugă partea albă a usturoiului și un praf de sare. Călește puțin, câteva secunde, amestecând des. Nu trebuie să se rumenească, pentru că usturoiul ars devine amar.

Adaugă apoi frunzele verzi tocate și mai gătește încă câteva secunde, doar cât să se înmoaie. Toarnă smântâna pentru gătit, amestecă și lasă sosul să fiarbă foarte ușor 2-3 minute. Focul trebuie să fie mic, astfel încât sosul să se îngroașe ușor fără să se taie. Adaugă parmezanul sau cașcavalul ras și amestecă până se topește. La final, pune piper proaspăt măcinat și câteva picături de zeamă de lămâie, care echilibrează grăsimea și face gustul mai proaspăt.

Dacă vrei un sos foarte fin, îl poți pasa cu blenderul vertical. Dacă îl preferi rustic, îl lași ca atare, cu bucățele mici de usturoi verde.

Merge la paste cu sos de usturoi verde, cartofi noi cu sos cald, piept de pui tras la tigaie sau ciuperci rumenite.

Dacă îl folosești pentru paste, păstrează câteva linguri din apa în care au fiert pastele și adaugă-le în sos, amidonul din apă îl face mai lucios și îl ajută să se lege frumos. Pentru cartofi sau carne, îl poți lăsa puțin mai gros, așa cum este.

Sos pesto de usturoi verde

Sos pesto de usturoi verde – Foto Shutterstock

o legătură mare de usturoi verde

50 g parmezan ras fin,

50 g nuci, migdale sau semințe de floarea-soarelui decojite,

80-100 ml ulei de măsline extravirgin,

o lingură de zeamă de lămâie,

sare și piper după gust.

Primul pas este pregătirea usturoiului verde. Acesta trebuie spălat foarte bine. Se îndepărtează eventualele frunze uscate sau deteriorate și se folosesc atât partea albă, cât și cea verde fragedă. Dacă există porțiuni foarte fibroase sau îngălbenite, acestea se elimină.

Nucile sau migdalele pot fi folosite ca atare, însă pentru o aromă mai bogată este recomandat să fie rumenite ușor într-o tigaie uscată, timp de 2-3 minute. Nu trebuie prăjite excesiv, ci doar cât să înceapă să își dezvolte aroma.

Taie usturoiul verde în bucăți mai mici și pune-l în vasul unui blender. Adaugă nucile, parmezanul și jumătate din cantitatea de ulei. Mixează câteva secunde, apoi oprește și curăță pereții vasului. Continuă să adaugi ulei treptat până când obții consistența dorită. Un pesto reușit trebuie să aibă o textură densă, ușor grunjoasă și foarte cremoasă.

După ce ingredientele s-au omogenizat, adaugă zeama de lămâie, puțină sare și piper proaspăt măcinat. Gustă și ajustează aromele. Dacă își place, mai adaugă puțin parmezan. Dacă îl preferi mai proaspăt și mai vegetal, poți completa cu câteva fire suplimentare de usturoi verde sau chiar câteva frunze de pătrunjel.

Dacă este prea gros, mai adaugă puțin ulei de măsline. Dacă este prea fluid, completează cu parmezan sau câteva nuci măcinate.

Pentru paste, se amestecă 2-3 linguri de pesto cu pastele fierbinți și una-două linguri din apa în care acestea au fiert.

Pentru bruschete, pesto-ul se întinde pe felii de pâine prăjită și poate fi completat cu roșii cherry, mozzarella sau somon afumat.

De asemenea, este excelent lângă cartofi noi copți sau amestecat cu puțin iaurt pentru a obține un sos rapid pentru carne și legume.

Păstrat într-un borcan sterilizat și acoperit la suprafață cu un strat subțire de ulei de măsline, pesto-ul de usturoi verde rezistă în frigider aproximativ 4-5 zile.

Sursă foto – Shutterstock.com

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