După aproape două decenii de monitorizare a comportamentelor și percepțiilor participanților la trafic, cea mai recentă ediție a cercetării sociologice evidențiază schimbări importante în modul în care românii privesc siguranța rutieră.

Analiza comparativă a datelor colectate în cele șase etape ale studiului, desfășurate între 2008 și 2026, indică atât progrese semnificative, cât și vulnerabilități persistente.

Potrivit rezultatelor, 66% dintre șoferii români declară că se simt în siguranță în trafic, față de 57%, procent înregistrat la ediția precedentă, din 2022. Este cel mai ridicat nivel al percepției de siguranță consemnat de la lansarea studiului.

Șoferii din România vor camere fixe pentru monitorizare

Specialiștii asociază această evoluție pozitivă cu măsurile implementate în ultimii ani de Poliția Română, precum și cu introducerea Sistemului Integrat de Monitorizare a Traficului Rutier.

94% dintre conducătorii auto susțin instalarea camerelor fixe pentru monitorizarea traficului, iar peste 80% consideră că legislația rutieră trebuie aplicată mai ferm.

Cu toate acestea, sentimentul de siguranță nu este împărtășit de toți participanții la trafic.

Aproape unul din trei șoferi afirmă că se simte în continuare nesigur pe șosele, principalele motive invocate fiind comportamentul imprevizibil al celorlalți conducători auto, manevrele periculoase și problemele de infrastructură.

„O bere nu reprezintă un pericol!”. Raportul care dă peste cap Poliția Română: adevărul ascuns despre ce fac românii la volan

Pericolele principale atunci când ne aflăm la volan

Una dintre cele mai interesante concluzii ale cercetării este existența unei discrepanțe între ceea ce declară șoferii și modul în care acționează efectiv în trafic.

Deși majoritatea afirmă că respectă regulile de circulație din considerente ce țin de siguranță, practicile de evitare a controalelor și diferitele forme de justificare a abaterilor continuă să fie larg răspândite și acceptate social.

Studiul relevă că, în ultimii ani, anumite comportamente de risc s-au redus. Excesul de viteză și manifestările agresive în trafic sunt raportate mai rar decât în edițiile anterioare.

Totuși, noile provocări țin de neatenție și de utilizarea tehnologiei la volan.

Folosirea telefonului mobil în timpul condusului, consumul de alimente și alte activități care distrag atenția au devenit unele dintre cele mai frecvente comportamente riscante.

Un sfert dintre șoferi cred că o bere nu reprezintă un pericol

În ceea ce privește viteza, aceasta continuă să reprezinte o vulnerabilitate majoră.

Șoferii justifică frecvent depășirea limitelor legale prin grabă sau prin nevoia de a ține pasul cu fluxul traficului.

Fenomenul este întâlnit cel mai des pe drumurile dintre localități, unde unul din cinci conducători auto recunoaște că depășește frecvent sau foarte frecvent viteza legală.

Mai mult, datele cercetării arată o evoluție pozitivă și în ceea ce privește relația dintre consumul de alcool și conducerea autovehiculelor.

Foto: magnific.com
Foto: magnific.com

Nouă din zece șoferi aleg băuturi nonalcoolice atunci când știu că urmează să urce la volan, iar 60% dintre cei care au consumat alcool declară că optează pentru alternative de transport. Precum taxiurile sau serviciile de ridesharing.

Deși peste jumătate dintre respondenți consideră că nicio cantitate de alcool nu este sigură înainte de a conduce, aproape un sfert dintre șoferi cred că o bere nu reprezintă un pericol.

În același timp, 19% consideră acceptabil consumul unui pahar de vin, iar 8% apreciază că până la 40 ml de băuturi spirtoase nu influențează capacitatea de a conduce.

Unul dintre cele mai persistente fenomene identificate de studiu rămâne avertizarea reciprocă a șoferilor cu privire la prezența echipajelor de poliție.

Fenomenul „flash-urilor” rămâne larg răspândit

51% dintre conducătorii auto români recunosc că folosesc flash-urile pentru a semnala controalele rutiere.

În plus, 22% utilizează aplicații de navigație, precum Waze, pentru a evita zonele în care sunt desfășurate verificări.

Totodată, 69% dintre șoferi afirmă că au fost avertizați prin flash-uri sau claxoane de către alți participanți la trafic, iar 37% recunosc că folosesc, la rândul lor, astfel de practici.

Deși fenomenul este extrem de răspândit, doar 32% dintre respondenți îl consideră periculos.

Cercetarea a fost realizată pe un eșantion de 1.200 de conducători auto activi, în perioada 24 martie – 10 aprilie, prin interviuri telefonice desfășurate în rândul posesorilor de permis de conducere.
Demersul a fost susținut de Ursus Breweries și realizată de Cult Research, în parteneriat cu Poliția Română, prin Direcția Rutieră și Institutul de Cercetare și Prevenire a Criminalității. Studiul se desfășoară o dată la patru ani încă din 2008 și oferă o imagine cuprinzătoare asupra modului în care s-au schimbat percepțiile și atitudinile participanților la trafic, precum și noile riscuri care influențează siguranța rutieră.

„O imagine clară asupra evoluției comportamentelor în trafic”

Concluzia generală a cercetării este că România traversează o perioadă de schimbare în ceea ce privește cultura siguranței rutiere.

Percepția privind siguranța pe drumurile publice este în creștere, iar măsurile de monitorizare și control beneficiază de un sprijin public tot mai mare.

„O bere nu reprezintă un pericol!”. Raportul care dă peste cap Poliția Română: adevărul ascuns despre ce fac românii la volan

Cu toate acestea, comportamente precum utilizarea telefonului la volan, justificarea excesului de viteză sau avertizarea celorlalți șoferi cu privire la controalele rutiere demonstrează că toleranța față de anumite riscuri rămâne puternic înrădăcinată.

„Derularea acestui studiu periodic ne oferă o imagine clară asupra evoluției comportamentelor în trafic și asupra eficienței măsurilor implementate. Rezultatele confirmă că intervențiile precum monitorizarea video și controalele mai stricte contribuie la creșterea siguranței rutiere, dar evidențiază și nevoia de a continua eforturile pentru consolidarea disciplinei în trafic”, a fost mesajul transmis de Radu Gâtan, director adjunct al Direcției Rutiere.

Cele mai importante cifre ale studiului

  • 66% dintre șoferi declară că se simt în siguranță în trafic, însă unul din trei continuă să se simtă nesigur, invocând în principal comportamentele riscante ale celorlalți participanți la trafic
  • 94% dintre șoferii români susțin instalarea camerelor fixe pentru monitorizarea traficului
  • 31% dintre șoferi declară că vorbesc la telefon fără sistem hands-free, iar 12% accesează rețelele sociale în timpul condusului. Astfel, utilizarea telefonului și neatenția devin unele dintre cele mai frecvente comportamente de risc
  • Deși peste jumătate dintre șoferi consideră că nicio cantitate de alcool nu este sigură înainte de a conduce, 23% consideră acceptabil consumul unei beri, iar 19% pe cel al unui pahar de vin.
  • Aproape o treime dintre șoferi se declară victime frecvente ale agresivității în trafic, însă doar 12% recunosc propriile comportamente agresive, ceea ce indică o discrepanță între percepții și comportamente.
  • 51% dintre șoferi semnalizează prezența controalelor rutiere prin flash-uri.
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