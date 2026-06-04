„La ora 18.00 va fi anunțat un guvern fără sprijin popular. E doar continuarea loviturii dată democrației… AUR nu va susține așa ceva”, a afirmat Simion. El a adăugat, în comentarii, că parlamentarii AUR nu vor participa la votul pentru desemnarea unui premier care „nu a primit nici 1% susținere din partea românilor”.

Conform surselor politice, Eugen Tomac, liderul PMP, este favorit pentru funcția de premier desemnat. Declarația nu va permite întrebări din partea presei.

Votul de învestitură pentru Guvern

Pentru ca noul Cabinet să fie învestit, este necesar ca programul și lista de miniștri să fie aprobate cu cel puțin 233 de voturi în Parlamentul reunit. Având în vedere fragilitatea actualei majorități parlamentare, acest pas este considerat unul dintre cele mai dificile.

După obținerea votului de încredere, președintele emite decretul de numire a Guvernului, iar premierul și miniștrii depun jurământul la Palatul Cotroceni. De abia după acest moment, Executivul își poate începe mandatul.

Scenariul unui eșec

Dacă premierul desemnat nu reușește să obțină majoritatea necesară, președintele este obligat să reia consultările cu partidele parlamentare pentru identificarea unei noi soluții.

În cazul în care două propuneri consecutive de premier sunt respinse, Constituția permite dizolvarea Parlamentului, dar numai după trecerea a 60 de zile de la prima solicitare și consultarea liderilor Camerelor și grupurilor parlamentare. Este important de menționat că dizolvarea Parlamentului reprezintă o opțiune și nu o obligație.

Președintele poate continua să propună variante de guvernare fără să declanșeze alegeri anticipate, în timp ce Guvernul anterior rămâne interimar, cu puteri limitate până la instalarea unui nou Executiv.





Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE