Procurori au cerut opt ani de detenție

Pedeapsă aspră în Italia pentru o româncă! Bianca D. a fost condamnată la cinci ani de închisoare după ce a jefuit un bărbat cu dizabilități prin celebra „metodă a îmbrățișării”, relatează Rotalianul.

Fapta, care a avut loc în anul 2024 chiar în centrul localității Latina (regiunea Lazio), s-a lăsat cu un prejudiciu uriaș: un ceas Rolex în valoare de 11.000 de euro, scrie publicația Lazio TV.

Deși procurorul Giuseppe Miliano a cerut o pedeapsă dură de opt ani de detenție pentru furt agravat, judecătoarea Renata Naso de la Tribunalul din Latina a fost ceva mai blândă.

Aceasta a condamnat-o pe românca din Italia la cinci ani de închisoare, la o amendă de 1.500 de euro și i-a interzis pe viață dreptul de a mai ocupa funcții publice. Decizia a fost luată în primă instanță, iar judecătorii au acum la dispoziție 90 de zile pentru a publica motivarea sentinței.

Abordat sub pretextul unor propuneri de natură sexuală

Conform actului de acuzare, infracțiunea a fost comisă la data de 11 aprilie 2024, pe Corso Matteotti din Latina, în proximitatea intersecției cu Via Cesare Battisti. Victima este un localnic în vârstă de 58 de ani, cu o dizabilitate majoră, care necesită utilizarea unui aparat respirator.

Anchetatorii au stabilit că inculpata a abordat bărbatul sub pretextul unor propuneri de natură sexuală, context în care l-a îmbrățișat și i-a sustras un ceas marca Rolex Daytona, estimat la suma de 11.000 de euro.

Conform anchetatorilor, suspecta ar fi beneficiat de sprijinul a două complice, urmând un mod de operare specific grupărilor infracționale care vizează persoanele din categoriile vulnerabile. Identificarea acesteia a fost posibilă după câteva luni de investigații complexe derulate de agenții din cadrul Poliției de Stat din Latina.

Măsura arestării a fost pusă în executare în februarie 2025, iar ăn prezent, tânăra se află în arest la domiciliu. Deși avocații apărării au încercat din răsputeri să convingă instanța că nu există dovezi clare care să o plaseze la locul faptei, judecătorii nu s-au lăsat înduplecați și au menținut acuzațiile.