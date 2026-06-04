Oamenii, forțați să fie mai atenți

Slovacia încearcă să pună capăt unui obicei extrem de periculos: traversarea străzii cu ochii în ecranul telefonului. Printr-o nouă modificare legislativă, autoritățile impun reguli clare și stricte, forțându-i pe pietoni să fie mult mai atenți la traficul din jur înainte de a păși pe trecere.

Noul proiect legislativ vizează sancționarea directă a pietonilor neatenți. Potrivit portalului tnlive.sk, persoanele care nu sunt atente la trafic și folosesc telefoanele mobile sau alte dispozitive electronice riscă să fie amendate de autorități.

Schimbarea legislativă vizează în mod direct articolul 53, alineatul (2) din Legea circulației rutiere. Noile reglementări stipulează că, înainte de a se angaja în traversare, pietonii au obligația de a analiza traficul, luând în calcul viteza și distanța vehiculelor aflate în mișcare. De asemenea, pătrunderea bruscă pe carosabil este strict interzisă.

Proiectul introduce și o prevedere referitoare la utilizarea telefoanelor mobile și a altor dispozitive electronice.

„Înainte de a păși pe o trecere de pietoni și în timp ce traversează o trecere de pietoni, un pieton nu poate utiliza un telefon sau alt dispozitiv de telecomunicații, audiovizual sau similar într-un mod care îi reduce capacitatea de a monitoriza situația traficului rutier”, se arată în propunere.

O măsură urgentă și absolut necesară

Autorii legii spun că măsura este urgentă și absolut necesară. Scopul este simplu: să pună capăt fenomenului alarmant al pietonilor „distrați”, care pășesc pe șosea fără măcar să se mai uite în stânga și în dreapta.

Poliția a confirmat pentru tnlive.sk că încălcarea noii reguli va reprezenta o contravenție.

„Sancțiunea pentru infracțiunea menționată este de 50 de euro în cazul procedurilor sumare la fața locului și de 100 de euro în cazul procedurilor cu mandat”, au transmis reprezentanții poliției.

Astfel, pietonii care folosesc telefonul mobil sau alte dispozitive într-un mod care le distrage atenția în timp ce traversează pot fi sancționați. Noua prevedere ar urma să intre în vigoare la 1 septembrie 2026.