46,2% dintre pacienții de la Centrul de Urologie Fundeni, diagnosticați cu tumori: Topul celor mai frecvente localizări

În perioada 4-6 iunie 2026, Poiana Brașov găzduiește cel de-al 42-lea Congres al Asociației Române de Urologie (ARU), ROMURO 2026, care adună peste 600 de medici participanți. Dincolo de dezbaterile științifice și tehnologiile de ultimă generație aduse în discuție de medici urologi, evenimentul pune pe masă date statistice de o complexitate extremă.

Conform unei analize detaliate a activității de la Centrul pentru Uronefrologie și Transplant Renal Fundeni, desfășurată între 1 ianuarie 2022 și 31 decembrie 2025, aproape jumătate dintre românii ajunși aici aveau tumori. Datele statistice colectate în cei patru ani arată că din totalul de 17.286 de pacienți evaluați și tratați la Centrul Fundeni, 46,2% au prezentat patologie tumorală.

Medicii atrag atenția că cele mai frecvente localizări concentrează aproape 80% din toată activitatea clinică a spitalului:

Rinichii: 6.549 de cazuri (37,9% din totalul activității);

6.549 de cazuri (37,9% din totalul activității); Vezica urinară: 4.221 de cazuri (24,4%);

4.221 de cazuri (24,4%); Prostata: 2.809 cazuri (16,3%).

Statisticile evidențiază și complexitatea cazurilor tratate. Dintre cele 3.819 tumori vezicale analizate, 15,9% au fost forme infiltrative (606 tumori), asociate unor intervenții chirurgicale majore și unor parcursuri terapeutice complexe și de lungă durată.

„Este important de precizat că aceste date nu reprezintă o analiză epidemiologică națională a patologiei urologice, ci reflectă exclusiv experiența Centrului pentru Uronefrologie și Transplant Renal Fundeni. Cu toate acestea, vorbim despre unul dintre cele mai importante centre terțiar de referință din România, către care sunt direcționați anual pacienți din toate regiunile țării, în special cazuri oncologice, rare și de mare complexitate. Din această perspectivă, analiza oferă o imagine relevantă asupra provocărilor cu care se confruntă astăzi marile centre de excelență”, a declarat Academicianul Ioanel Sinescu, președintele Asociației Române de Urologie.

2,16 milioane de cazuri noi pe an: Semnalul de alarmă tras de studiile internaționale

Realitatea prezentată de Centrul Fundeni este strâns legată de o tendință globală îngrijorătoare. Potrivit rapoartelor de referință, incidența cancerului de prostată și a celui renal crește accelerat pe tot globul, cu o rată de 2% până la 3% în fiecare an.

Un amplu studiu epidemiologic publicat în Frontiers in Oncology arată că patologiile genitourinare fac ravagii: anual se înregistrează peste 2,16 milioane de cazuri noi și 730.000 de decese la nivel mondial. Cele mai multe cazuri aparțin cancerului de prostată (1,38 milioane), urmat de cel de vezică (424.000) și cel renal (252.000).

În ceea ce privește cazurile complexe, studiile clinice de monitorizare arată că tumorile urologice cu prognostic agresiv prezintă o rată de progresie sau recidivă a bolii de 17,5% în primii trei ani de la diagnostic, ceea ce justifică pe deplin vigilența medicilor.

Schimbarea din 2026: România trece la ghidurile europene după 16 ani de așteptare

Pe lângă semnalul de alarmă privind incidența cancerelor, Congresul ARU 2026 aduce și o veste uriașă pentru pacienții din România. Medicii români vor renunța, în sfârșit, la ghidurile de practică urologică învechite, care nu mai fuseseră modificate din anul 2010.

Congresul Național de Urologie ROMURO 2026. Foto: Libertatea/Alexandra Mănăilă

În cadrul evenimentului sunt lansate noile ghiduri naționale, realizate prin traducerea și adaptarea oficială a EAU Pocket Guidelines (Ghidurile Asociației Europene de Urologie). Acestea vor intra în vigoare imediat după ce vor fi publicate în Monitorul Oficial, aliniind obligatoriu sistemul medical românesc la protocoalele europene contemporane.

Miza acestei schimbări este chiar viața bolnavilor. Datele publicate și susținute de asociația Europa Uomo demonstrează că implementarea standardizată a ghidurilor europene (EAU) și depistarea timpurie asigură o rată de supraviețuire de peste 99% la 10 ani în cazul cancerului localizat. Pacienții români vor beneficia, astfel, de aceleași standarde de diagnostic, monitorizare și tratament ca în marile clinici din Germania, Franța sau Italia.

Chirurgia robotică și noul standard de instruire pentru medicii români

Urologia este una dintre specializările medicale care depind cel mai mult de tehnologie. Din acest motiv, congresul include ateliere practice avansate (hands-on training) unde medicii rezidenți și specialiștii se antrenează pe simulatoare de chirurgie endoscopică și pe roboți chirurgicali. De asemenea, un curs special al Școlii Europene de Urologie, axat pe bolile prostatei, este susținut de profesori reputați de la Universitatea din Patras (Grecia) și Universitatea din Milano (Italia).

„Ne aflăm într-un moment în care progresul tehnologic, chirurgia robotică, medicina personalizată și colaborarea interdisciplinară schimbă profund modul în care diagnosticăm și tratăm patologia urologică. Prin nivelul științific al lucrărilor, prin participarea unor invitați internaționali de prestigiu și prin lansarea noilor ghiduri naționale, acest congres confirmă angajamentul comunității noastre pentru excelență. Viitorul unei specialități medicale se construiește prin capacitatea de a transmite cunoașterea și spiritul excelenței către noile generații”, a subliniat Acad. Ioanel Sinescu.

Legătura neștiută cu „Ucigașul Tăcut”: 1,5 milioane de români sunt în pericol major de insuficiență renală

Datele alarmante privind tumorile de la Institutul Fundeni, unde rinichiul se află pe primul loc, cu 37,9% din cazuri, se intersectează periculos cu o altă criză majoră de sănătate publică din România: Boala cronică de rinichi (BCR), denumită și ucigașul tăcut.

Conform ultimelor date medicale, peste un milion de români (aproximativ 1,5 milioane conform estimărilor extinse) suferă de boala cronică de rinichi fără să știe, riscând o evoluție fatală spre insuficiență renală. La nivel global, 1 din 10 adulți are deja rinichii afectați, motiv pentru care medicii nefrologi și urologi recomandă insistent controalele medicale regulate și efectuarea unor analize uzuale de sânge și urină.

Aproximativ 1 din 8 bărbați va fi diagnosticat cu cancer de prostată în timpul vieții

În România, peste 10.000 de bărbați sunt diagnosticați anual cu cancer de prostată și peste 4.000 cu cancer de vezică, conform datelor Globocan. Deși sunt afecțiuni frecvente, traseul pacientului în România rămâne adesea neclar, iar accesul la investigații și tratament este perceput ca fiind dificil.

În cazul cancerului de prostată, cea mai frecventă formă de cancer masculin în mai mult de jumătate din țările lumii, medicul de familie poate recomanda testarea PSA, investigație de screening care se face începând cu vârsta de 50 de ani, o dată la trei ani, fiind decontată din Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS).





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