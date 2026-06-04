46,2% dintre pacienții de la Centrul de Urologie Fundeni, diagnosticați cu tumori: Topul celor mai frecvente localizări

În perioada 4-6 iunie 2026, Poiana Brașov găzduiește cel de-al 42-lea Congres al Asociației Române de Urologie (ARU), ROMURO 2026, care adună peste 600 de medici participanți. Dincolo de dezbaterile științifice și tehnologiile de ultimă generație aduse în discuție de medici urologi, evenimentul pune pe masă date statistice de o complexitate extremă.

Conform unei analize detaliate a activității de la Centrul pentru Uronefrologie și Transplant Renal Fundeni, desfășurată între 1 ianuarie 2022 și 31 decembrie 2025, aproape jumătate dintre românii ajunși aici aveau tumori. Datele statistice colectate în cei patru ani arată că din totalul de 17.286 de pacienți evaluați și tratați la Centrul Fundeni, 46,2% au prezentat patologie tumorală.

Medicii atrag atenția că cele mai frecvente localizări concentrează aproape 80% din toată activitatea clinică a spitalului:

  • Rinichii: 6.549 de cazuri (37,9% din totalul activității);
  • Vezica urinară: 4.221 de cazuri (24,4%);
  • Prostata: 2.809 cazuri (16,3%).

Statisticile evidențiază și complexitatea cazurilor tratate. Dintre cele 3.819 tumori vezicale analizate, 15,9% au fost forme infiltrative (606 tumori), asociate unor intervenții chirurgicale majore și unor parcursuri terapeutice complexe și de lungă durată.

„Este important de precizat că aceste date nu reprezintă o analiză epidemiologică națională a patologiei urologice, ci reflectă exclusiv experiența Centrului pentru Uronefrologie și Transplant Renal Fundeni. Cu toate acestea, vorbim despre unul dintre cele mai importante centre terțiar de referință din România, către care sunt direcționați anual pacienți din toate regiunile țării, în special cazuri oncologice, rare și de mare complexitate. Din această perspectivă, analiza oferă o imagine relevantă asupra provocărilor cu care se confruntă astăzi marile centre de excelență”, a declarat Academicianul Ioanel Sinescu, președintele Asociației Române de Urologie.

2,16 milioane de cazuri noi pe an: Semnalul de alarmă tras de studiile internaționale

Realitatea prezentată de Centrul Fundeni este strâns legată de o tendință globală îngrijorătoare. Potrivit rapoartelor de referință, incidența cancerului de prostată și a celui renal crește accelerat pe tot globul, cu o rată de 2% până la 3% în fiecare an.

Un amplu studiu epidemiologic publicat în Frontiers in Oncology arată că patologiile genitourinare fac ravagii: anual se înregistrează peste 2,16 milioane de cazuri noi și 730.000 de decese la nivel mondial. Cele mai multe cazuri aparțin cancerului de prostată (1,38 milioane), urmat de cel de vezică (424.000) și cel renal (252.000).

În ceea ce privește cazurile complexe, studiile clinice de monitorizare arată că tumorile urologice cu prognostic agresiv prezintă o rată de progresie sau recidivă a bolii de 17,5% în primii trei ani de la diagnostic, ceea ce justifică pe deplin vigilența medicilor.

Schimbarea din 2026: România trece la ghidurile europene după 16 ani de așteptare

Pe lângă semnalul de alarmă privind incidența cancerelor, Congresul ARU 2026 aduce și o veste uriașă pentru pacienții din România. Medicii români vor renunța, în sfârșit, la ghidurile de practică urologică învechite, care nu mai fuseseră modificate din anul 2010.

Aproape jumătate dintre pacienții internați la Institutul Fundeni în ultimii patru ani au avut tumori. Localizările la rinichi și vezică, în topul afecțiunilor tumorale
Congresul Național de Urologie ROMURO 2026. Foto: Libertatea/Alexandra Mănăilă

În cadrul evenimentului sunt lansate noile ghiduri naționale, realizate prin traducerea și adaptarea oficială a EAU Pocket Guidelines (Ghidurile Asociației Europene de Urologie). Acestea vor intra în vigoare imediat după ce vor fi publicate în Monitorul Oficial, aliniind obligatoriu sistemul medical românesc la protocoalele europene contemporane.

Miza acestei schimbări este chiar viața bolnavilor. Datele publicate și susținute de asociația Europa Uomo demonstrează că implementarea standardizată a ghidurilor europene (EAU) și depistarea timpurie asigură o rată de supraviețuire de peste 99% la 10 ani în cazul cancerului localizat. Pacienții români vor beneficia, astfel, de aceleași standarde de diagnostic, monitorizare și tratament ca în marile clinici din Germania, Franța sau Italia.

Chirurgia robotică și noul standard de instruire pentru medicii români

Urologia este una dintre specializările medicale care depind cel mai mult de tehnologie. Din acest motiv, congresul include ateliere practice avansate (hands-on training) unde medicii rezidenți și specialiștii se antrenează pe simulatoare de chirurgie endoscopică și pe roboți chirurgicali. De asemenea, un curs special al Școlii Europene de Urologie, axat pe bolile prostatei, este susținut de profesori reputați de la Universitatea din Patras (Grecia) și Universitatea din Milano (Italia).

„Ne aflăm într-un moment în care progresul tehnologic, chirurgia robotică, medicina personalizată și colaborarea interdisciplinară schimbă profund modul în care diagnosticăm și tratăm patologia urologică. Prin nivelul științific al lucrărilor, prin participarea unor invitați internaționali de prestigiu și prin lansarea noilor ghiduri naționale, acest congres confirmă angajamentul comunității noastre pentru excelență. Viitorul unei specialități medicale se construiește prin capacitatea de a transmite cunoașterea și spiritul excelenței către noile generații”, a subliniat Acad. Ioanel Sinescu.

Legătura neștiută cu „Ucigașul Tăcut”: 1,5 milioane de români sunt în pericol major de insuficiență renală

Datele alarmante privind tumorile de la Institutul Fundeni, unde rinichiul se află pe primul loc, cu 37,9% din cazuri, se intersectează periculos cu o altă criză majoră de sănătate publică din România: Boala cronică de rinichi (BCR), denumită și ucigașul tăcut.

Conform ultimelor date medicale, peste un milion de români (aproximativ 1,5 milioane conform estimărilor extinse) suferă de boala cronică de rinichi fără să știe, riscând o evoluție fatală spre insuficiență renală. La nivel global, 1 din 10 adulți are deja rinichii afectați, motiv pentru care medicii nefrologi și urologi recomandă insistent controalele medicale regulate și efectuarea unor analize uzuale de sânge și urină.

Aproximativ 1 din 8 bărbați va fi diagnosticat cu cancer de prostată în timpul vieții

În România, peste 10.000 de bărbați sunt diagnosticați anual cu cancer de prostată și peste 4.000 cu cancer de vezică, conform datelor Globocan. Deși sunt afecțiuni frecvente, traseul pacientului în România rămâne adesea neclar, iar accesul la investigații și tratament este perceput ca fiind dificil.

În cazul cancerului de prostată, cea mai frecventă formă de cancer masculin în mai mult de jumătate din țările lumii, medicul de familie poate recomanda testarea PSA, investigație de screening care se face începând cu vârsta de 50 de ani, o dată la trei ani, fiind decontată din Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS).


Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Mărturia sfâșietoare a soției polițistului ucis chiar de fiul lor le-a dat multora fiori. Distrusă de durere, abia și-a găsit cuvintele pentru a rosti cele mai grele propoziții. Așa a mai ieșit la lumină încă un detaliu șocant
Viva.ro
Mărturia sfâșietoare a soției polițistului ucis chiar de fiul lor le-a dat multora fiori. Distrusă de durere, abia și-a găsit cuvintele pentru a rosti cele mai grele propoziții. Așa a mai ieșit la lumină încă un detaliu șocant
„M-a cerut de soție într-o alimentară, printre conservele de pește”. Dezvăluiri neașteptate de la fosta soție a lui Cristian Pomohaci. Ileana Matuș a acceptat să se mărite cu el după ce el a blestemat-o! Ce făcea fostul preot în timpul mariajului lor
Unica.ro
„M-a cerut de soție într-o alimentară, printre conservele de pește”. Dezvăluiri neașteptate de la fosta soție a lui Cristian Pomohaci. Ileana Matuș a acceptat să se mărite cu el după ce el a blestemat-o! Ce făcea fostul preot în timpul mariajului lor
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul meu..."
Elle.ro
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul meu..."
gsp
Gimnasta Sabrina Voinea, acuzată că și-a bătut iubitul în văzul tuturor. Tensiunile au explodat când el ar fi refuzat să iasă în oraș
GSP.RO
Gimnasta Sabrina Voinea, acuzată că și-a bătut iubitul în văzul tuturor. Tensiunile au explodat când el ar fi refuzat să iasă în oraș
Daniel Bîrligea a cerut-o în căsătorie pe Antonia: „Cel mai categoric «da» din viața mea”
GSP.RO
Daniel Bîrligea a cerut-o în căsătorie pe Antonia: „Cel mai categoric «da» din viața mea”
Parteneri
Știrea serii, virală! Abia a fost ales ca premier în locul lui Bolojan și s-a aflat cel mai mare secret, cel mai important detaliu despre Eugen Tomac
Libertateapentrufemei.ro
Știrea serii, virală! Abia a fost ales ca premier în locul lui Bolojan și s-a aflat cel mai mare secret, cel mai important detaliu despre Eugen Tomac
Cătălin Măruță, lovitură pentru PRO TV. Anunțul făcut de prezentator: „Mă bucur enorm să fac din nou genul acesta de emisiune”
Avantaje.ro
Cătălin Măruță, lovitură pentru PRO TV. Anunțul făcut de prezentator: „Mă bucur enorm să fac din nou genul acesta de emisiune”
Toată lumea a dat zoom când a văzut-o așa! Cum s-a filmat Andreea Marin la Telega! Dincolo de aparițiile impecabile și elegante de pe ecrane, fosta prezentatoare TV s-a afișat în costum de baie
Tvmania.ro
Toată lumea a dat zoom când a văzut-o așa! Cum s-a filmat Andreea Marin la Telega! Dincolo de aparițiile impecabile și elegante de pe ecrane, fosta prezentatoare TV s-a afișat în costum de baie

Eugen Tomac, premier desemnat

Prima declarație a lui Eugen Tomac, premierul desemnat de Nicușor Dan să formeze noul Guvern
Politică 18:27
Prima declarație a lui Eugen Tomac, premierul desemnat de Nicușor Dan să formeze noul Guvern
Cine este Eugen Tomac, premierul propus de Nicușor Dan. Are 10 zile să prezinte programul de guvernare și lista miniștrilor în Parlament
Politică 18:02
Cine este Eugen Tomac, premierul propus de Nicușor Dan. Are 10 zile să prezinte programul de guvernare și lista miniștrilor în Parlament
Parteneri
SURSE Lista miniștrilor din Cabinetul Tomac. Cine sunt favoriții pentru portofoliile-cheie în Guvernul propus de Nicușor Dan
Adevarul.ro
SURSE Lista miniștrilor din Cabinetul Tomac. Cine sunt favoriții pentru portofoliile-cheie în Guvernul propus de Nicușor Dan
Cu cine a format un cuplu Sorana Cîrstea înainte de Alexandru Țiriac. Relația sentimentală a durat 3 ani
Fanatik.ro
Cu cine a format un cuplu Sorana Cîrstea înainte de Alexandru Țiriac. Relația sentimentală a durat 3 ani
Tarifele RCA se dublează în piață. Creștere oficială de 12% raportată de ASF.
Financiarul.ro
Tarifele RCA se dublează în piață. Creștere oficială de 12% raportată de ASF.
Parteneri
Irina Rimes, confesiuni picante despre iubitul ei, David Goldcher, după 4 ani de relație. Ce a dezvăluit cântăreața: „Iese cu scandal câteodată, dar…”
Elle.ro
Irina Rimes, confesiuni picante despre iubitul ei, David Goldcher, după 4 ani de relație. Ce a dezvăluit cântăreața: „Iese cu scandal câteodată, dar…”
Detalii neștiute din trecutul lui Demeter Andras Istvan, fostul Ministru al Culturii, care a demisionat. Ce s-a aflat despre relația lui cu Maia Morgenstern și câți copii au împreună
Unica.ro
Detalii neștiute din trecutul lui Demeter Andras Istvan, fostul Ministru al Culturii, care a demisionat. Ce s-a aflat despre relația lui cu Maia Morgenstern și câți copii au împreună
Abia acum s-a aflat adevărul de culise despre soția lui Eugen Tomac. Detaliul complet străin publicului!
Viva.ro
Abia acum s-a aflat adevărul de culise despre soția lui Eugen Tomac. Detaliul complet străin publicului!

Monden

Ce meserie ar fi avut Bob Rădulescu, dacă nu ajungea actor: „O fac și acum ca hobby. E bine să ai în viață un plan B sau C”
Exclusiv
Stiri Mondene 17:44
Ce meserie ar fi avut Bob Rădulescu, dacă nu ajungea actor: „O fac și acum ca hobby. E bine să ai în viață un plan B sau C”
Loredana Groza a îmbrăcat costumul emblematic al Nadiei Comăneci. Moment special pe scena din Onești
Stiri Mondene 16:36
Loredana Groza a îmbrăcat costumul emblematic al Nadiei Comăneci. Moment special pe scena din Onești
Parteneri
S-a afișat în costum de baie după ce a slăbit 30 de kilograme! Schimbarea radicală prin care a trecut Gabriela Cristea! Îndrăgita prezentatoare TV a uimit pe toată lumea
TVMania.ro
S-a afișat în costum de baie după ce a slăbit 30 de kilograme! Schimbarea radicală prin care a trecut Gabriela Cristea! Îndrăgita prezentatoare TV a uimit pe toată lumea
Județul în care cireșele și căpșunile s-au ieftinit și dispar rapid din piețe. Micile ferme au dat lovitura
ObservatorNews.ro
Județul în care cireșele și căpșunile s-au ieftinit și dispar rapid din piețe. Micile ferme au dat lovitura
Felicitări! Actrița din România care a anunțat că se mărită la 50 de ani, după un divorț dureros! Da, a ieșit soarele pe strada ei! Gestul surprinzător al iubitului ei a emoționat pe toată lumea
Libertateapentrufemei.ro
Felicitări! Actrița din România care a anunțat că se mărită la 50 de ani, după un divorț dureros! Da, a ieșit soarele pe strada ei! Gestul surprinzător al iubitului ei a emoționat pe toată lumea
Parteneri
Anunțul FIFA care-i va înfuria pe fanii fotbalului. Decizie de ultim moment, pentru Mondial
GSP.ro
Anunțul FIFA care-i va înfuria pe fanii fotbalului. Decizie de ultim moment, pentru Mondial
Avocatul familiei a confirmat zvonurile: au divorțat!
GSP.ro
Avocatul familiei a confirmat zvonurile: au divorțat!
Parteneri
Declarația premierului Ungariei RĂSTOARĂ totul: ”Nu vom accepta!”
Mediafax.ro
Declarația premierului Ungariei RĂSTOARĂ totul: ”Nu vom accepta!”
(P) Fibre și bacterii bune: care este diferența și cum le alegi corect pentru tranzitul intestinal  
StirileKanalD.ro
(P) Fibre și bacterii bune: care este diferența și cum le alegi corect pentru tranzitul intestinal  
Scena sfâșietoare cu soția polițistului din Piatra Neamț, ucis de propriul fiu. S-a așezat pe jos, la căpătâiul lui, împietrită de durere
Wowbiz.ro
Scena sfâșietoare cu soția polițistului din Piatra Neamț, ucis de propriul fiu. S-a așezat pe jos, la căpătâiul lui, împietrită de durere
Promo
Ingredientul secret din Salata Caesar. Află despre ce e vorba
Advertorial
Ingredientul secret din Salata Caesar. Află despre ce e vorba
Ingredientul secret din Salata Caesar. Află despre ce e vorba
Advertorial
Ingredientul secret din Salata Caesar. Află despre ce e vorba
Parteneri
EXCLUSIV | Un an fără Teodora Marcu. Imaginile care sfâșie sufletul de la mormântul tinerei ucise. Ce a făcut familia în locul în care timpul pare că s-a oprit
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | Un an fără Teodora Marcu. Imaginile care sfâșie sufletul de la mormântul tinerei ucise. Ce a făcut familia în locul în care timpul pare că s-a oprit
Nicușor Dan: L-am desemnat pe Eugen Tomac pentru funcţia de premier
Redactia.ro
Nicușor Dan: L-am desemnat pe Eugen Tomac pentru funcţia de premier
Un mire de 25 de ani și-a pierdut viața la scurt timp după ce a spus „Da”. Elicopterul în care se afla alături de soția lui s-a prăbușit
KanalD.ro
Un mire de 25 de ani și-a pierdut viața la scurt timp după ce a spus „Da”. Elicopterul în care se afla alături de soția lui s-a prăbușit

Politic

Sorin Grindeanu a anunțat ce face PSD, după ce Eugen Tomac a fost nominalizat premier de către Nicușor Dan
Politică 18:48
Sorin Grindeanu a anunțat ce face PSD, după ce Eugen Tomac a fost nominalizat premier de către Nicușor Dan
Prima declarație a lui Eugen Tomac, premierul desemnat de Nicușor Dan să formeze noul Guvern
Politică 18:27
Prima declarație a lui Eugen Tomac, premierul desemnat de Nicușor Dan să formeze noul Guvern
Parteneri
Două sectoare din autostrada A8 și unul din A7 au rămas fără contracte. Adrian Covăsnianu, la ZDI TV: „se restrânge timpul alocat finalizării”
ZiaruldeIasi.ro
Două sectoare din autostrada A8 și unul din A7 au rămas fără contracte. Adrian Covăsnianu, la ZDI TV: „se restrânge timpul alocat finalizării”
Câte transferuri face Rapid după venirea lui Daniel Pancu! Veste proastă pentru noul antrenor: „Nu vor să cheltuie bani pe jucători”
Fanatik.ro
Câte transferuri face Rapid după venirea lui Daniel Pancu! Veste proastă pentru noul antrenor: „Nu vor să cheltuie bani pe jucători”
Orașul din România unde o toaletă roz a stârnit revoluție pe Internet: Cum stai și ce faci cu punga?
Spotmedia.ro
Orașul din România unde o toaletă roz a stârnit revoluție pe Internet: Cum stai și ce faci cu punga?