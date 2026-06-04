Reprezentanții Parchetului de pe lângă Tribunalul București au anunțat joi că, în urma unor percheziții efectuate în București, s-au descoperit dovezi care îi leagă pe suspecți de infracțiuni de furt calificat, acces ilegal la un sistem informatic și efectuarea de operațiuni financiare frauduloase.

„Din probatoriul administrat până la acest moment a rezultat că, în cursul zilei de 02.05.2026, doi dintre inculpați, respectiv un bărbat și o femeie, au profitat de starea vădită de intoxicație și vulnerabilitate a unei persoane vătămate, cetățean străin, cauzată de consumul de alcool. Astfel, după ce persoana vătămată s-a aflat anterior în zona Centrului Vechi, inclusiv în mai multe localuri, cei doi inculpați au abordat-o în zona centrală a municipiului București și au condus-o într-un imobil situat în aceeași zonă, într-un apartament folosit de unul dintre inculpați. Pe fondul stării în care se afla persoana vătămată, cei doi inculpați și-au însușit fără drept mai multe bunuri aparținând acesteia, respectiv carduri bancare și de transport, o sumă de bani în valută, un ceas”, au precizat anchetatorii.

Ancheta a scos la iveală că cei doi suspecți au accesat fără drept aplicația bancară instalată pe telefonul victimei și „au efectuat un transfer în valoare de 10.000 de euro dintr-un cont bancar gestionat de persoana vătămată către un cont bancar deschis pe numele celui de-al treilea inculpat, sumă de bani ce a fost convertită automat în lei, rezultând suma de 51.628,86 lei”.

Din contul bancar deschis pe numele celui de-al treilea suspect, care ar fi sprijinit infracțiunea prin punerea la dispoziție a contului și a datelor de acces, au fost retrași ulterior în numerar 3.800 de lei. Potrivit procurorilor, banii au fost valorificați ulterior prin retrageri și transferuri către alte conturi aparținând aceluiași titular.

Doi dintre suspecți au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile, iar cel de-al treilea este cercetat sub control judiciar. Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și recuperarea prejudiciului.

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