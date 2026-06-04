Pasagerii încă nu erau îmbarcați în momentul incidentului, dar la bordul avionului se aflau membrii echipajului și angajați din personalul de la sol, menționează Lufthansa într-un comunicat.

„Mai mulți membri ai personalului au fost răniți și primesc îngrijiri medicale. În prezent investigăm circumstanțele exacte împreună cu autoritățile relevante”, a transmis compania aeriană germană.

Incidentul s-a produs la ora locală 12:45 (13:45 ora României). Avionul, rămas parțial pe burtă după cedarea părții frontale a trenului de aterizare, ar fi trebuit să decoleze spre Los Angeles.

Avionul Boeing 787, din care Lufthansa operează varianta 787-9, este o achiziție relativ recentă a companiei aeriene germane. Lufthansa și-a planificat să retragă treptat avioanele mai puțin eficiente și să își simplifice flota.

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