Bolojan a explicat că România va putea stoca energia solară produsă la prânz, când este ieftină și abundentă, pentru a o folosi seara, când consumul este mare și prețul energiei crește.

„Vom putea stoca la prânz o parte din energia electrică foarte ieftină, să o folosim seara. Domeniul energiei este vital, pentru că de el ține competitivitatea marilor noastre firme. Dacă ești în competiție pe piața europeană cu o companie care are energia cu 15% mai ieftină decât tine, nu mai ești competitiv”, a precizat el.

Bolojan a mai spus că sistemul energetic actual este diferit de cel dinainte de Revoluție, când termocentrale sau hidrocentrale produceau energie în mod relativ constant. Acum, sistemul energetic s-a schimbat: o parte mare din energie vine din surse regenerabile (fotovoltaice, eoliene), care produc variabil, în funcție de soare și vânt, ceea ce face necesare soluții de stocare și echilibrare.

„Acum, prin extinderea sistemelor fotovoltaice, prin eolienele care au fost montate în România, avem un mix de energie care înseamnă că, de exemplu, în orele de prânz avem o supraproducție de energie ieftină, pe care nu o putem consuma, deci pe care practic o pierdem. Iar în orele de seară, pentru că am închis capacități energetice, avem o cerere mare de curent scump, pe care îl importăm. Totdeauna seara importurile de energie sunt foarte scumpe. Toată lumea are un deficit de energie seara, iar atunci când se face un preț mediu al energiei, suntem în situația în care prețul energiei din România este ceva mai mare în anumite intervale decât în celelalte țări din această parte de Europa sau chiar din Europa de Vest”, a punctat premierul.

Primele facturi trimise după eliminarea plafonării prețurilor la energia electrică au adus creșteri uriașe de preț și românii s-au trezit în luna august că au plătit sume duble la curentul electric față de începutul verii. Spre exemplu, pentru un consum lunar de 90 kW, factura a urcat la 130 de lei, față de 60 de lei. Iar la un consum de 200 kW, costul a sărit la aproape 300 de lei, comparativ cu 160 de lei anterior.

