Ultimul mandat de arestare emis pe numele italianului expiră joi, 6 iunie. Având în vedere că decizia de la Judecătoria Sectorului 1 este luată, pe 3 iunie, la propunerea procurorilor care îl anchetează și nu a mai fost constestată, Matteo Politi iese din arest în momentul în care îi expiră mandatul.

Cât timp se află sub control judiciar timp de 60 de zile, Matteo Politi nu are voie să plece de pe raza Municipiului București și a județului Ilfov, decât cu încuviințarea organului de urmărire penală. De asemenea, italianul nu are voie să desfășoare profesia de chirurg plastician și trebuie comunice periodic informații despre mijloacele de existență.

Matteo Politi, medicul fals care a absolvit doar opt clase, a fost arestat pe 7 februarie, după ce polițiștii de frontieră reușiseră să-l prindă în Vama Curtici, cu o zi înainte, când încerca să fugă din țară cu trenul.

Medicul fals, care se recomanda drept Matthew Mode și pretindea că e școlit la o universitate prestigioasă din Statele Unite, este acuzat de înșelăciune în formă continuată și exercitare fără drept a unei profesii.



Escrocheria italianului Matteo Politi a ieșit la iveală în urma unei ample investigații a ziarului Libertatea.

Reporterii au dezvăluit că, timp de un an, falsul plastician a lucrat la patru clinici din București, după ce Direcția de Sănătate Publică, din subordinea Ministerului Sănătății, i-a eliberat un cod de parafă, deși nu prezentase un aviz de la Colegiul Medicilor – document obligatoriu pentru a avea drept de liberă practică.

Așa a ajuns Matteo Politi, să opereze de zeci de ori în România, chiar și la Spitalul privat Monza, deși nu are studii de Medicină. Ba mai mult, individul are doar opt clase absolvite și a fost condamnat în Italia, în 2011, pentru infracțiuni asemănătoare.

Cazul lui Matteo Politi a fost preluat de presa internațională, inclusiv de cel mai cunoscut ziar din lume – The New York Times.

—

Citește și: