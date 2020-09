O familie din Italia și-a vândut casa și pleacă într-o călătorie epică, pe mare, în plină pandemie de COVID-19

În acest context, decizia unei familii din Italia de a începe o aventură epică, într-o barcă cu pânze, pare să fie cu atât mai curajoasă, chiar o adevărată nebunie, în ochii unora.

Stefano și Sara Barberis, un cuplu dintr-un orășel aflat în nordul regiunii Lombardia, și-au vândut casa pentru a-și finanța călătoria de un an. Aceștia își propun să traverseze Atlanticul, să exploreze regiunea Caraibe și poate chiar să meargă mai departe.

Ei vor fi însoțiți de cei trei copii ai lor, Iago, în vârstă de 11 ani, Nina, în vârstă de opt ani, și Timo, în vârstă de trei ani. Pepper, un câine Labrador, va fi prezent, de asemenea, în această călătorie.

„Casa” celor șase suflete va fi o barcă cu vele, lungă de 17 metri, numită Shibumi, adică „frumusețe rafinată” în limba japoneză.

Sunt speriați, dar vor să meargă până la capăt

Soții Barberis spun că își vor lua copiii cu ei deoarece călătoria le va oferi experiențe de viață de neuitat și oportunități educaționale. Aceștia susțin că, în ciuda pandemiei de coronavirus, acum este momentul potrivit pentru efectuarea acestei călătorii.

„Bineînțeles că suntem foarte speriați”, a declarat, pentru CNN, Sara Barberis. „Este o nebunie, dar trebuia să plecăm în iunie, apoi am așteptat ca situația să se îmbunătățească. Ne-am vândut casa la începutul acestui an, înainte de izbucnirea pandemiei, așa că nu mai putem aștepta anul viitor. Până atunci, am cheltui toți banii pe care i-am obținut din vânzare”, a mai spus aceasta.

La sfârșitul lunii septembrie, familia Barberis va pleca din La Spezia, regiunea Liguria, nord-vestul Italiei, îndreptându-se mai întâi către Insulele Baleare din Spania, apoi spre Gibraltar și spre Atlantic.

Vor vedea locuri de vis

Ei vor face escale în porturi din Insulele Canare și Republica Capului Verde. La sfârșitul anului, vor naviga dincolo de Oceanul Atlantic până la atolii tropicali din Santa Lucia, Guadelupa și Martinica.

Cei din familia Barberis spun că vor purta măști și mănuși de protecție atunci când vor debarca în porturi. Pentru a se proteja, în cea mai mare parte a călătoriei, ei vor mânca pe punte și vor ancora pe plaje izolate și în golfuri în care nu se găsesc alte bărci.

Stefano și Sara Barberis susțin că motivația pentru această călătorie vine din dorința de a experimenta un stil de viață alternativ și de a le permite copiilor să-l descopere.

Criticați pe rețele de socializare

Aventura familiei pe mare a stârnit controverse în Italia. Pe rețelele de socializare, oamenii au pus la îndoială înțelepciunea navigării în aceste vremuri tulburi. Au existat persoane care i-au criticat pe soții Barberis pentru că și duc copiii și câinele într-o călătorie potențial periculoasă.

Italianul Maurizio Martini, un expert în navigație care a traversat Atlanticul de mai multe ori, a spus că familia Barberis are șanse mari de a se bucura de o călătorie lină, cu vreme favorabilă în această perioadă a anului.



Există, totuși, câteva pericole, în special incertitudinile create de schimbările climatice.

Unul dintre cele mai mari pericole ar putea fi reprezentat de navigarea în strâmtoarea Gibraltar, înainte ca familia să intre în Atlantic, a afirmat acesta. „Marea Mediterană este o mare închisă, dar poate fi una urâtă, niciodată de subestimat”, a declarat Maurizio Martini.

Ce vor face când se vor întoarce în Italia

Chiar dacă nu mai au casă, soții Barberis nu își fac griji. Ei spun că preferă să se bucure de moment, fără anxietate. Conform Sarei, prietenii și rudele le-au oferit un loc de ședere când se vor întoarce în Italia, iar tatăl ei are un camper de împărțit. În plus, tatăl ei are o camionetă pe care este dispus să o împartă cu ei.

„Adevăratul nostru vis este să navigăm într-o zi până în Polinezia, să rămânem pe mare încă unul sau doi ani”, a dezvăluit Sara.

Foto: CNN

