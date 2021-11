Medicii germani șocați că familiile unor pacienți români, în stare gravă, au refuzat ajutorul

„Am depus jurământul lui Hipocrate, o să-l respectăm în orice situație. Pe noi ne interesează să facem pacienții bine, nu vrem să le facem rău. Noi am venit aici să îi ajutăm. Nici noi, nici cei din Germania, colegii noștri, nu avem de gând să le facem vreun rău”, a explicat medicul militar Roland Mettin, venit la Baza Aeriană 90 din Otopeni pentru preluarea pacienților români.

Același medic s-a declarat impresionat de efortul depus de colegii români pentru îngrijirea pacienților infectați cu coronavirus.

„În ultimele zile am vizitat multe unități de primiri urgențe și am văzut situația, am constatat, din păcate, că situația nu mai permite acordarea de servicii medicale individuale. Am fost profund impresionați de munca depusă de medici, de întregul personal, subliniez asta, avem cel mai mare respect față de colegii noștri și ne pare rău că se află în această situație”, a adăugat Roland Mettin.

Medicii germani care au preluat pacienții români, la Baza Aeriană 90 din Otopeni | Foto: Dumitru Angelescu

La rândul său, medicul Sandra Duhr a explicat că în aeronava cu care sunt transportați, pacienții pot primi îngrijiri ca într-o secție de terapie intensivă. Șase persoane pot fi preluate într-un astfel de zbor.

Ei trebuie să fie în stare stabilă, e un efort pentru ei, vin din unitățile în care se află, sunt transferați cu aeronava, iar în Germania trebuie din nou transferați. În toată această perioadă, ei trebuie să fie deconectați de la aparate. Sandra Duhr, medic german:

Pacienții preluați miercuri de echipa germană au fost duși la spitale din Munchen și Nurenberg.

În ultimele săptămâni, 73 de români au fost transferați la unități medicale din străinătate. Ungaria, Austria, Polonia și Germania sunt cele patru țări care au preluat până acum pacienți din țara noastră, iar noi transferuri ar putea avea loc în perioada următoare către alte spitale din Cehia și Polonia, după cum a anunțat șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat.

22 dintre cei 73 de pacienți trimiși în afara țării au decedat, iar șapte au fost externați.

