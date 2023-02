Imaginile tulburătoare cu medicul numai piele și os au fost făcute în cea de-a 91-a zi a grevei foamei. El a recurs la această formă de protest după uciderea tinerei Mahsa Amini, din 16 septembrie 2022. Cu trei zile înainte să moară în custodia așa-numite poliții a moravurilor, tânăra fusese reținută de poliție pentru că nu a purtat corect vălul islamic.

„Nu, nu este un prizonier de la Auschwitz, ci un deținut politic în Iran”, a notat activistul Hossein Bantani, care a distribuit imaginile tulburătoare.

He is not an Auschwitz prisoner. He is imprisoned in the Islamic Republic, for opposing the compulsory hijab in Iran. #FarhadMeysami #فرهاد_میثمی pic.twitter.com/sg6n21mM0u

Și jurnalista Masih Alinejad a publicat fotografii cu medicul iranian.

To those who think Irans uprising is over and Iranians have given up, behold the enormous courage of political prisoner Farhad Meysami. Hes been on a 4-month hunger strikes against the execution of political prisoners & forced hejab. Iranians knows that history is one our side. pic.twitter.com/AJXFAFoPum