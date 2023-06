Clipul de 22 de secunde, postat, inițial, pe Twitter, arată o adolescentă care zâmbește, în timp ce aprinde un foc de artificii în autobuz.

Mai mulți călători sunt auziți țipând, încercând să se protejeze, în timp ce artificiile explodează, iar autobuzul se umple plin de fum. Șoferul oprește, iar oamenii încep să fugă.

„Inutil să spunem că declanșarea deliberată a artificiilor în transportul public este culmea comportamentului iresponsabil. E un adevărat noroc că nu au fost răniți grav”, a declarat rețeaua de transport TTC, care a precizat că incidentul s-a petrecut pe un traseu din Scarborough, estul orașului Toronto.

Într-un comunicat de presă al poliției, s-a precizat că adolescenta a fost arestată și se confruntă cu acuzații de acțiuni care au pus viața semenilor în pericol.

Thanks to @TPSOperations @TorontoPolice for the quick work.

A suspect has been arrested and charged in connection with the fireworks on a bus incident caught on social media on Tuesday. Other similar incidents remain under active investigation. https://t.co/uJfLVJ3i6x