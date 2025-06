Comportamentul reptilei a fost foarte ciudat

Fata de 12 ani a avut noroc că a scăpat cu viață.

„Prietenii ei au fugit imediat ce au auzit-o strigând. A fost un moment care putea fi fatal”, au transmis martorii.

Girl, 12, attacked by alligator while playing in shallow water: ‘Something bit me! https://t.co/646bGhiqrk pic.twitter.com/gv218KNnFx — New York Post (@nypost) June 19, 2025

Inițial, poliția locală a estimat că aligatorul avea cam doi metri, dar experții în viață sălbatică au identificat ulterior animalul ca fiind un mascul de aproximativ 3,65 de metri.

Aligatorul a ieșit la suprafață chiar în mijlocul haosului, ceea ce este extrem de neobișnuit. Alicia Wassmer, biolog specializat în aligatori de la Comisia pentru Resursele Sălbatice din Carolina de Nord, a explicat: „Ei foarte rar ajung în lac, mai ales în timpul zilei”. De obicei, acești prădători preferă canalele cu apă tulbure, nu lacurile clare, frecventate de oameni.

Fetița a scăpat în mod miraculos

Fetița a fost dusă imediat la spital. A primit în jur de șase copci și avea mai multe zgârieturi pe picior, dar, în mod miraculos, este în afara oricărui pericol.

„Nu este clar dacă rănile au fost provocate de mușcătură sau de ghearele aligatorului. Dar e sigur că animalul este responsabil”, a transmis Poliția din Lake Waccamaw.

Autoritățile au acționat rapid iar aligatorul a fost capturat și eutanasiat, așa cum prevede protocolul în astfel de situații. Imagini spectaculoase publicate de presa locală arată cum agenții legau cu frânghii animalul uriaș înainte de a fi sacrificat.

Un obicei periculos: hrănirea aligatorilor

Biologii suspectează că aligatorul ar fi fost hrănit de oameni înainte de atac, lucru care l-ar fi făcut mai curajos și mai dispus să se apropie de zonele frecventate de oameni.

„Hrănirea aligatorilor le schimbă comportamentul și îi poate aduce în locuri pline de turiști, cum sunt plajele sau debarcaderele. Asta creează probleme, nu neapărat pentru cel care îi hrănește, ci pentru alții”, a spus Alicia Wassmer.

De altfel, hrănirea aligatorilor este ilegală în Carolina de Nord. Cei care sunt prinși riscă o amendă de 500 de dolari sau chiar închisoare. Și resturile de pește sau mâncare aruncate din bărci sau de pe docuri pot atrage aligatorii.

„Evitați să aruncați resturi alimentare sau momeală în apă, mai ales în zonele turistice”, a avertizat Wassmer.

Atacurile de aligatori sunt rare în Carolina de Nord, dar incidentul vine la doar câteva săptămâni după o tragedie, când o femeie de 61 de ani a fost trasă dintr-o canoe și ucisă de un aligator. Autoritățile continuă ancheta, dar spun că nu au dovezi clare că aligatorul fusese hrănit.

