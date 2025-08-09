Incidentul a avut în zona Piatra Mare, iar salvamontiștii atrag atenția că atacurile câinilor de stână au crescut în ultima perioadă.

Salvamontiștii din Brașov atrag atenția asupra incidentelor cu câini de stână

„O fată a fost muşcată de un ciobănesc, iar după ce i s-a acordat primul ajutor a fost coborâtă la Dâmbu Morii şi predată echipajului SMURD”, a transmis, vineri, Salvamont Săcele.

Salvamontiștii din Brașov atrag atenția asupra creșterii numărului de incidente care implică acești câini de stână.

„Atenție la câinii de stână, în ultimul timp s-au înmulţit atacurile acestora asupra turiştilor!”, mai spune Salvamont Săcele.

Salvamont Brașov, recomandări pentru turiști

În plus, cazul de vineri din Brașov nu este unul izolat. Miercuri, Salvamont Bistrița-Năsăud a intervenit pentru a ajuta doi turiști străini atacați de câini în Munții Rodnei. Aceștia au primit primul ajutor și au fost coborâți în siguranță.

Un incident grav a avut loc și pe 20 iulie, în Munții Făgăraș, unde un tânăr de 21 de ani a fost atacat de câinii unei stâne. Victima a suferit răni serioase și a fost transportată la baza muntelui de către cabanieri și salvamontiști.

În urma acestor incidente cu câini de stână, se recomandă turiștilor să fie vigilenți în timpul drumețiilor montane.

Este important să se informeze despre potențialele pericole și să ia măsuri de precauție atunci când se aventurează în zone unde pot întâlni câini de stână.

