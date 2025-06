FBI a publicat imagini surprinse de camerele de supraveghere din locuință, în care atacatorul apare purtând o mască care îl făcea să pară chel și era deghizat în polițist, în timp ce bătea la ușa victimelor.

Guvernatorul statului Minnesota, Tim Walz, a confirmat că Melissa Hortman, una dintre cele mai influente voci din Congresul local, și soțul acesteia au fost împușcați mortal în dimineața zilei de sâmbătă. Potrivit lui Walz, totul „pare a fi un asasinat motivat politic”.

În același atac, senatorul John Hoffman și soția sa au fost răniți grav, dar au supraviețuit. Cei doi au fost supuși unor intervenții chirurgicale și se află în afara pericolului.

Anchetatorii spun că atacul pare să fi fost plănuit din timp. Surse apropiate anchetei susțin că în mașina suspectului ar fi fost găsit un manifest, posibil cu motivații ideologice.

The FBI offers a reward of up to $50,000 for info leading to the arrest and conviction of Vance L. Boelter, suspected of shooting two Minnesota lawmakers and their spouses at their residences on June 14, 2025: https://t.co/XjawGOt5lq pic.twitter.com/tZ9RE97OHk — FBI Most Wanted (@FBIMostWanted) June 14, 2025

FBI a anunțat că oferă o recompensă de până la 50.000 de dolari pentru orice informație care ar putea duce la arestarea și condamnarea lui Vance Boelter, bărbatul de 57 de ani suspectat că a împușcat patru persoane în Minnesota, printre care doi politicieni locali.