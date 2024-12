Femei și copii mici găsiți în „Abatorul de oameni”, închisoarea în care dictatorul sirian Bashar Al-Assad dusese tortura la un nivel „industrial”

Imagini din închisoarea Sednaya, cunoscută și sub numele de „Temnița Roșie”. Sursa: X

Imaginile publicate pe site-urile de socializare arată cum rebelii „deschid celule una câte una” dărâmând ziduri. Se spune că ei ar fi salvat „sute de deținuți, inclusiv femei și copii mici”.

Prizonierii sunt captivi în subteran

Dar există bărbați prinși în celule aflate în subteran, pe trei niveluri, într-o secțiune numită „Închisoarea Roșie”.

Un videoclip sfâșietor arată un copil mic ieșind de pe ușile celulei descuiate fiind confuz în timp ce soldații rebeli strigă „Allahu Akbar” (Dumnezeu este mare), în timp ce eliberează alte sute de deținuți.

Guvernoratul din Damasc a făcut apel pe rețelele sociale la foștii soldați și lucrători ai închisorilor din regimul lui Bashar al-Assad să furnizeze forțelor rebele codurile de acces pentru ușile subterane electronice.

Video: Imagini din închisoarea Sednaya, cunoscută și sub numele de „Temnița Roșie”. Sursa: X

Aceștia spun că nu au putut să le deschidă pentru a elibera „peste 100.000 de deținuți care pot fi văzuți pe monitoare”.

Videoclipurile care circulă online și prin intermediul instituțiilor de știri, inclusiv Al Jazeera, prezintă oameni care depun eforturi pentru a pătrunde în zonele de jos ale închisorii.

În unul dintre ele, un bărbat poate fi văzut folosind un stâlp pentru a doborî un perete inferior în spale căruia se dezvăluie un spațiu întunecat. Un bărbat eliberat din închisoare nu a putut vorbi când oamenii l-au întrebat cine este.

Foto: Un copil de doar câțiva ani, care s-a născut în „Închisoarea Rosie” și care nu a vut niciodată lumina Soarelui.

Sursa: X

Femei eliberate după zeci de ani de captivitate

Rebelii au tăiat frenetic lacătele de la ușile celulelor din închisoarea Saydnaya pentru a elibera sute de prizoniere și copiii lor, după ce regimul brutal al lui al-Assad a fost răsturnat.

Într-un videoclip postat pe X, femeile au țipat de bucurie în timp ce au fost eliberate din locul în care au fost ținute captive zeci de ani. Ele au fost urcate în autobuze care așteptau în afara închisorii înainte de a fi duse la casele lor.

„Sărbătorim împreună cu poporul sirian vestea că ne eliberăm prizonierii și le eliberăm lanțurile și anunțăm sfârșitul erei nedreptății din închisoarea Saydnaya”, au transmis rebelii.

Video: Imagini din închisoarea Sednaya, cunoscută și sub numele de „Temnița Roșie”.

Sursa: X

„La trei etaje sub pământ, există o închisoare cunoscută sub numele de închisoarea roșie, nu a fost încă deschisă. Nu poate fi deschisă pentru că are un anumit mecanism, iar soldații și ofițerii care erau aici au plecat”, a anunțat Omar Saoud, un activist local.

A doua șansă la viață

Unor prizonieri sirieni eliberați în acest weekend li s-a acordat o a doua șansă la viață, după ce fuseseră condamnați la moarte.

Bashar Barhoum s-a trezit în celula închisorii din Damasc în zorii zilei de duminică, crezând că va fi ultima zi din viața lui. Scriitorul în vârstă de 63 de ani urma să fie executat, după ce a fost închis timp de șapte luni.

Dar și-a dat seama curând că oamenii de la ușă nu erau din forțele de securitate ale lui Assad, gata să-l ducă la moarte, ci rebeli care veneau să-l elibereze.

„N-am văzut soarele până astăzi. În loc să fiu mort mâine, slavă Domnului, mi s-a dat o nouă viață”, a spus Bashar Barhoum unui reporter AP , în timp ce mergea neîncrezător pe străzile din Damasc, după eliberarea sa.

Bărbatul nu și-a găsit telefonul și bunurile în închisoare, așa că a pornit să găsească o modalitate de a-i spune soției și fiicelor sale că este în viață.

Foto: Închisorea Militară „Saydnaya”, cunoscută și sub numele de „Temnița Roșie”

Sursa: Profimedia.

Presa de fier

O „presa de fier” care ar fi fost folosită pentru a zdrobi și executa prizonieri în infama închisoare Saydnaya a președintelui sirian Bashar al-Assad a fost dezvăluită în noi videoclipuri distribuite de rebeli.

În închisoarea militară a președintelui Bashar al-Assad, denumită „camera de tortură industrială”, au fost spânzurați între 5.000 și 13.000 de deținuți din 2011, potrivit AlJazeera.

Temuta închisoare de lângă Damasc – supranumită „Abatorul Umanului” – este sinonimă cu torturi odioase, execuții și abuzuri comise de regimul Assad, care a fost răsturnat de forțele rebele siriene în acest weekend.

âFoto: Un membru al organizației „Căștile Albe” dărâmă un zid al închisorii „Sednaya” pentru a ajunge la un compartiment secret în care sunt blocați mai mulți deținuți.

Sursa: Profimedia.

Amnesty International susține că zeci de persoane au fost executate în secret în fiecare săptămână în Saydnaya, estimând că până la 13.000 de sirieni au fost uciși între 2011 și 2016.

Rebelii au intrat, duminică dimineața în Damasc, după care unitățile armatei au părăsit orașul. Între timp, rebelii au intrat în palatul prezidențial al lui al-Assad, pe care l-au jefuit.

După ce a fugit din Siria, fostul președinte Bashar al-Assad se află la Moscova și a primit azil în Rusia.

