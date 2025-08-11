Animalul a devenit agresiv după ce a fătat

Potrivit anchetei preliminare, vaca a reacționat violent din instinct matern, încercând să-și protejeze vițelul abia născut. În timpul atacului, femeia a suferit răni grave, inclusiv fracturi și plăgi deschise.

„Pacienta de 86 ani din Andrieșeni, victima unei agresiuni animale, a ajuns cu hidropneumotorax bilateral fără necesitatea drenajului, fracturi costale bilateral, unele cu dublu focar, hematom splenic, plăgi delabrante membre inferioare bilateral, fracturi apofize spinoase și transverse vertebre T6 – T10”, a declarat medicul Diana Cimpoeșu, coordonator al UPU-SMURD Iași.

Femeia a fost transportată de urgență la Spitalul „Sfântul Spiridon” din Iași și este internată la Clinica a II-a de Chirurgie, unde medicii fac eforturi să îi salveze viața.

Fiul a încercat să o salveze, dar a fost rănit și el

În momentul atacului, fiul femeii, un bărbat de 47 de ani, a intervenit pentru a-și ajuta mama. Și el a fost lovit de vacă, suferind contuzii multiple. Medicii au stabilit însă că rănile sale nu necesită spitalizare.

Specialiștii spun că astfel de incidente apar uneori atunci când vacile devin foarte protective după fătare. Instinctul matern poate determina animalul să reacționeze agresiv față de orice percepe ca amenințare, chiar dacă este vorba despre stăpânul său.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE