Femeia lovită a ajuns în stare gravă la spital

O femeie din județul Bihor a fost grav rănită în urma unui atac violent comis de soțul ei, de care se afla în proces de divorț. Incidentul s-a petrecut în localitatea Gheghie. Agresorul s-a sinucis după atac.

Victima, în vârstă de 50 de ani, a fost transportată de urgență la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean din Oradea. Conform surselor citate de presa locală, femeia a fost lovită inclusiv cu un levier în cap.

Istoricul cazurilor de violență în familie

Relația dintre cei doi soți era marcată de conflicte repetate. Bărbatul, în vârstă de 59 de ani, fusese anterior sub incidența unui ordin de protecție care îi interzicea să se apropie de soție. Acesta expirase recent, nefiind prelungit la solicitarea victimei.

În momentul atacului, agresorul se afla sub control judiciar și purta brățară electronică de monitorizare. El era judecat în mai multe dosare penale pentru amenințare și încălcarea ordinului de protecție.

Desfășurarea evenimentelor

Atacul a avut loc în locuința unor prieteni comuni din Gheghie, unde femeia se afla în vizită. Conform comunicatului Poliției Bihor, „Victima a fost lovită de mai multe ori la nivelul corpului cu pumnii, picioarele, precum și cu un obiect contondent, de către soț”.

Recomandări O profesoară din București refuză să boicoteze începutul anului școlar, așa cum i-o cer colegii: „Îmi voi întâmpina elevii cu zâmbetul pe buze”

După comiterea agresiunii, bărbatul s-a spânzurat de creanga unui copac, la aproximativ 700 de metri de locul faptei. A fost descoperit de polițiști în jurul orei 11.00.

Un caz cutremurător a avut loc în această primăvară și în județul Iași, acolo unde un bărbat și-a lovit cu bestialitate soția, iar mai apoi i-a dat foc. Totul s-a petrecut la scurt timp după ce individul a ieșit din închisoare.

Starea victimei și intervenția autorităților

Femeia a fost găsită în stare de inconștiență și a fost intubată înainte de a fi transportată la spital. Lisa Crăiuț, purtătorul de cuvânt al Spitalului Județean Oradea, a confirmat internarea victimei la UPU.

La fața locului au intervenit echipaje complexe de poliție, inclusiv specialiști de la Serviciul Criminalistic, Serviciul de Investigații Criminale și Poliția Aleșd.

Conform Poliției Bihor, agresorul fusese subiectul mai multor ordine de protecție. Cel mai recent fusese emis pe 16 decembrie 2024, cu valabilitate până la 16 iunie 2025, dar nu a fost prelungit.

„Menționăm că, în cursul acestui an, bărbatul a fost trimis în judecată pentru săvârșirea a patru infracțiuni de încălcare a ordinului de protecție și două infracțiuni de amenințare”, se arată în comunicatul Poliției.

Recomandări Misterul crimelor în serie din satul Sălcuța: 5 oameni ucişi şi niciun vinovat. Principalul suspect, numit „urmaşul lui Rîmaru”, a fost condamnat pe viață şi apoi achitat definitiv

Investigații în curs, după tragedia din Bihor

În ciuda istoricului violent, la momentul atacului nu mai exista un ordin de protecție activ. Totuși, bărbatul se afla sub control judiciar cu monitorizare electronică din 8 martie, măsură care era încă în vigoare.

Anterior, el fusese plasat în arest la domiciliu și arest preventiv. Aceste măsuri au fost luate în urma încălcărilor repetate ale ordinelor de protecție și a amenințărilor adresate soției.

Polițiștii continuă cercetările sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor. Cazul ridică întrebări serioase despre eficacitatea măsurilor de protecție și monitorizare în cazurile de violență domestică. Acest incident tragic subliniază importanța unei abordări mai riguroase a cazurilor de violență domestică și necesitatea unor măsuri de protecție mai eficiente pentru victime.

Dacă te confrunți cu violență domestică sau cunoști pe cineva aflat într-o astfel de situație, poți apela gratuit, 24/7, linia telefonică națională de asistență pentru victimele violenței domestice: 0800.500.333

Acest serviciu este confidențial și oferă consiliere, sprijin, informații despre drepturi, proceduri legale și îndrumare către adăposturi sau alte servicii specializate.

Recomandări Donald Trump ia în calcul noi sancțiuni împotriva Rusiei. Gestul lui Putin care l-a înfuriat pe președintele american

În situații de urgență, sună imediat la 112.

Nu ești singur(ă)! Există ajutor și soluții. Consilierii specializați te pot ghida către siguranță și sprijinul de care ai nevoie.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE